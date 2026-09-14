Talara: dictan 9 meses de prisión preventiva a dos investigados por presunto homicidio

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El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Talara dispuso nueve meses de prisión preventiva contra los ciudadanos Yenner Javier La Chira Ramos y Dagoberto Nicolás Temoche Garro, por haber causado presuntamente la muerte de Carlos Iván Agurto Merino, por disparos con arma de fuego.

Según los hechos materia de investigación el 4 de julio del presente año los imputados llegaron en una camioneta al domicilio de la víctima en el sector “Los Jazmines” de Talara Alta y sin mediar explicación habrían disparado a quemarropa al agraviado que abrió la puerta, luego de recibir una llamada, causándole la muerte.

Personal policial en dos intervenciones hace más de una semana detuvieron a La Chira Ramos en Tumbes con un explosivo, junto a otros dos sujetos y a Temoche Garro en Sullana en un operativo de presunto robo de autopartes, por personal del Depincri Sullana.

Durante la sustentación de la prisión la fiscalía presentó la declaración de un testigo en reserva clave para esclarecer los hechos; uno de los imputados reconoció que los otros sujetos habrían participado en otros crímenes en la ciudad de Sullana.