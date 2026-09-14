HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Talara: dictan 9 meses de prisión preventiva a dos investigados por presunto homicidio

Los investigados afrontarán el proceso en prisión preventiva mientras se esclarecen las circunstancias de la muerte ocurrida en Talara Alta.

Talara: dictan prisión preventiva a dos investigados por presunto homicidio. Foto: difusión.
Talara: dictan prisión preventiva a dos investigados por presunto homicidio. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Talara dispuso nueve meses de prisión preventiva contra los ciudadanos Yenner Javier La Chira Ramos y Dagoberto Nicolás Temoche Garro, por haber causado presuntamente la muerte de Carlos Iván Agurto Merino, por disparos con arma de fuego.

Según los hechos materia de investigación el 4 de julio del presente año los imputados llegaron en una camioneta al domicilio de la víctima en el sector “Los Jazmines” de Talara Alta y sin mediar explicación habrían disparado a quemarropa al agraviado que abrió la puerta, luego de recibir una llamada, causándole la muerte.

PUEDES VER: Sullana: dictan prisión preventiva a tres investigados por extorsión agravada | sullana | La República

lr.pe

Personal policial en dos intervenciones hace más de una semana detuvieron a La Chira Ramos en Tumbes con un explosivo, junto a otros dos sujetos y a Temoche Garro en Sullana en un operativo de presunto robo de autopartes, por personal del Depincri Sullana.

Durante la sustentación de la prisión la fiscalía presentó la declaración de un testigo en reserva clave para esclarecer los hechos; uno de los imputados reconoció que los otros sujetos habrían participado en otros crímenes en la ciudad de Sullana.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Es falso que candidato de Alianza para el Progreso lidere intención de voto para la alcaldía provincial de Sullana, Piura: estudios no cuentan con aval del JNE

Es falso que candidato de Alianza para el Progreso lidere intención de voto para la alcaldía provincial de Sullana, Piura: estudios no cuentan con aval del JNE

LEER MÁS
Ola de homicidios golpea Piura: 12 asesinatos en una semana pese al estado de emergencia

Ola de homicidios golpea Piura: 12 asesinatos en una semana pese al estado de emergencia

LEER MÁS
Sullana: dictan 7 meses de prisión preventiva a tres investigados por extorsión

Sullana: dictan 7 meses de prisión preventiva a tres investigados por extorsión

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025