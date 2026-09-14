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Mariana Soriano y Rafaela Fernandini: "Cuando ganamos medallas siempre pensamos en el Perú y la emoción de la gente"

El Team Perú inició competencias en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y las medallistas Mariana Soriano (esgrima) y Rafaela Fernandini (natación) expresaron sus emociones.

La delegación peruana cuenta con más de 400 deportistas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Foto: Team Perú
La delegación peruana cuenta con más de 400 deportistas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Foto: Team Perú
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Este domingo, el Team Perú que representa el Comité Olímpico Peruano obtuvo su primera medalla de plata gracias a la deportista de esgrima en la modalidad florete individual, Mariana Soriano, que enfrentó a la brasileña Ana Di Renzo, quien se llevó la presea de oro. En la jornada dominical hay que destacar también el gran desempeño de Astrid Bravo en florete y de Leonardo Núñez en sable individual masculino. "Vamos, sigamos trabajando por el país que necesita de ustedes", señaló el presidente del COP, Renzo Manyari, al saludar a las deportistas.

"No lo puedo creer hasta el momento. Yo empecé nerviosa, no me salían bien las cosas, pero luego me dije voy a disfrutar, y empecé a ganar y ganar y me he enfrentado a grandes esgrimistas a quienes considero ídolos, han estado en panamericanos, en Juegos Olímpicos, tienen experiencia. Gracias por el aliento y el apoyo que sentí en las tribunas. Me gustó más el triunfo sobre la venezolana Isis Giménez, ganarle a la chilena Inostroza fue fuerte, sí, lo disfruté y ahí viene la final con la brasileña y es una capa", dijo la esgrimista Mariana Soriano.

Primeras medallas de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Foto: Team Perú

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Luego de la majestuosa inauguración de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en la ciudad de Rosario, el Team Perú inició competencias en este certamen que se desarrollará hasta el 26 del presente mes en Argentina. Nuestro país compite con una delegación de 492 deportistas en 38 deportes.

En natación Rafaela Fernandini ganó la presea de plata en 100 metros estilo libre; Asimismo, clasificamos a finales en 200 metros combinado damas con Eva Boehlke que se ubicó en el quinto puesto. En espalda masculino 50 mts llegó hasta el final Carlos Cobos y en relevo 4x200 estilo libre femenino participaron Micaela Bernales, Yasmín Silva, Alexia Sotomayor y Rafaela Fernandini.

"Ha sido una emocionante competencia. Muy difícil y con excelentes nadadoras. Lo pelee y lo peleé hasta el final, hasta morir, los últimos 15 metros y logré el segundo lugar, siempre pensé en el Perú, en todo momento, en mi país, en mi familia y amigos que estaban alentando en la tribuna. Que chévere ganar la segunda medalla para el Perú luego de Esgrima. Yo pido que sigan alentando al Team Perú a todos los deportistas. Yo aún estoy en shock, es increíble esta medalla en unos Juegos Suramericanos, el paso previo a los Juegos Panamericanos Lima 2027", dijo la nadadora Rafaela Fernandini.

En la ciudad de Rosario, en la disciplina de voleibol playa, la dupla nacional conformada por Lisbeth Allcca y Claudia Gaona venció a su par boliviano (2-0) y el lunes 14 de septiembre se enfrentan a la pareja de Ecuador. Asimismo, empezaron las competencias de gimnasia en el Complejo Deportivo Parque Independencia.

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En Rosario también comenzaron las competencias de esports con Luis Suárez y Patricia Pérez. La gimnasia fue otro de los deportes debutantes este día en Argentina en diferentes modalidades.

En la ciudad de Santa Fe, nuestros deportistas también empezaron las competencias. En la prueba de Aguas Abiertas 10k en varones, Rodrigo Ruiz se ubicó en la octava posición y Piero Canduelas en la novena ubicación. En damas 10k Aguas Abiertas, Fiorella Rodríguez se quedó con el noveno puesto y décimo lugar fue para Celeste Contreras. Asimismo, las selecciones de Hockey en masculino y femenino hicieron su debut en Santa Fe.

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