Es falso que más del 90% de los peruanos pida la vacancia de Keiko Fujimori: no existe una encuesta que respalde esa cifra

LO FALSO

Más del 90% de los peruanos pide la vacancia de la presidenta Keiko Fujimori.

LO VERDADERO

No se encontraron encuestas nacionales que registren un respaldo superior al 90% a una eventual vacancia de Fujimori.

CPI registró 52,6% de aprobación a su gestión en una encuesta realizada del 25 al 28 de agosto.

Ipsos registró 57% de aprobación en su medición del 5 y 6 de agosto.

Datum registró 60% de aprobación en su encuesta de agosto.

En el contexto de las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo por el pedido de facultades legislativas, en redes sociales circulan publicaciones que aseguran, en sus descripciones, que más del 90% de los peruanos pide la vacancia de la presidenta Keiko Fujimori. Aunque esta afirmación no aparece en las imágenes que acompañan los posts, sí es presentada en el texto de las publicaciones. Sin embargo, estas no identifican la encuestadora, la fecha ni el estudio que sustente dicha cifra.

Viral en redes. Foto: Facebook

Al cierre de esta verificación, la publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde registra 65.000 visualizaciones, más de 4.800 'Me gusta' y 2.000 comentarios, además de haber sido compartida en casi 1.000 ocasiones.

Post viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

No se encontraron estudios ni encuestas nacionales que sustenten que más del 90% de los peruanos respalde una eventual vacancia. Las mediciones más recientes sobre Keiko Fujimori corresponden a encuestas de aprobación de su gestión y muestran porcentajes considerablemente menores.

La encuesta de CPI, realizada del 25 al 28 de agosto de 2026, registró un 52,6% de aprobación a la gestión de la presidenta.

Encuesta CPI. Foto: CPI

Por su parte, Ipsos reportó 57% de aprobación en una encuesta realizada el 5 y 6 de agosto.

Encuesta Ipsos. Foto: Ipsos

Asimismo, Datum registró 60% de aprobación en su medición de agosto.

Encuesta Datum. Foto: Datum

Por ello, la cifra de más del 90% difundida en redes no coincide con los resultados de las principales encuestas nacionales revisadas. Además, ninguno de estos estudios reporta un nivel de rechazo superior al 90% ni mide específicamente el apoyo ciudadano a una eventual vacancia de la presidenta.

Conclusión

En redes sociales se difundieron publicaciones que aseguran que más del 90% de los peruanos pide la vacancia de la presidenta Keiko Fujimori. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que no se encontraron estudios ni encuestas nacionales que respalden dicha cifra. Las mediciones más recientes revisadas corresponden a la aprobación de su gestión y registran porcentajes de 52,6% (CPI), 57% (Ipsos) y 60% (Datum). Además, ninguna de estas encuestas consultó específicamente sobre el respaldo ciudadano a una eventual vacancia.