Medalla que emociona al Perú: Mariana Soriano conquista la primera presea nacional en Santa Fe 2026

En la definición por el oro, la esgrimista peruana volvió a mostrar su carácter competitivo ante la brasileña Ana Di Renzo | FOTO: IPD

En la definición por el oro, la esgrimista peruana volvió a mostrar su carácter competitivo ante la brasileña Ana Di Renzo | FOTO: IPD

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Hay instantes que van más allá de una competencia y permanecen en la memoria. En Santa Fe, Mariana Soriano llevó la bandera peruana a lo más alto del podio y volvió a emocionar con el himno nacional lejos del país. La esgrimista, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), obtuvo la medalla de plata en florete individual femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se convirtió en la primera representante peruana en subir al podio en esta edición.

Su recorrido hacia la medalla estuvo definido por la firmeza y la capacidad de respuesta en cada combate. En la ronda inicial venció cinco-cuatro a la colombiana Tatiana Prieto, luego superó cinco-uno a la uruguaya María Papuchi, más tarde perdió dos-cinco frente a la brasileña Valentina Cassanello y después reaccionó con un triunfo por cinco-dos sobre la venezolana Anabella Acurero. Más adelante cayó por un ajustado cuatro-cinco ante la chilena Arantza Inostroza, antes de sumar victorias sobre la colombiana Laura Guerra (15-7) y la venezolana Isis Giménez (15-13).

La semifinal fue un duelo exigente que reflejó el carácter de la deportista nacional. Ante la chilena Arantza Inostroza, a quien ya había enfrentado en la etapa anterior, Soriano resolvió un combate de máxima tensión por 15-14, resultado que le aseguró su pase a la final y una medalla para el Perú.

En la pelea por el oro, la esgrimista peruana volvió a mostrar su espíritu competitivo frente a la brasileña Ana Di Renzo. Aunque no logró el título, la derrota por 15-9 le permitió quedarse con la plata y firmar uno de los resultados más relevantes de su todavía corta trayectoria internacional.

Con este resultado, Soriano López se afianza como una de las jóvenes figuras más destacadas del florete femenino peruano. Su palmarés internacional ya incluye el título suramericano precadete logrado en 2021, cuando se adjudicó el oro individual en Colombia, además de la histórica medalla de bronce por equipos conseguida en marzo de 2026 en el Campeonato Panamericano Juvenil y Cadete de Bogotá, donde Perú venció 45-44 a México para conseguir la primera presea nacional por equipos en esa competencia.

La presea lograda en Santa Fe también evidencia un proceso de preparación constante junto a su equipo técnico y el respaldo que recibe mediante el Programa de Apoyo al Deportista del IPD. Ese trabajo encontró en los Juegos Suramericanos un escenario propicio para mostrar el crecimiento de una atleta que ya se proyecta hacia nuevos retos en el ámbito internacional.

El presidente del Instituto Peruano del Deporte, Óscar Fernández Cáceres, destacó la dedicación de Mariana Soriano y de su equipo de trabajo, y subrayó la relevancia de este logro para el deporte peruano. Además, el IPD ratificó su compromiso de seguir acompañando a los representantes nacionales en sus procesos de preparación y competencia en el exterior.

Beneficios del programa de apoyo al deportista

A través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), el Instituto Peruano del Deporte entrega subvenciones económicas y respaldo técnico a atletas de alto rendimiento, con la finalidad de fortalecer su preparación y su participación en competencias nacionales e internacionales.



En 2026, el PAD beneficia a más de 270 deportistas y forma parte de la estrategia del IPD para generar mejores condiciones de entrenamiento para los seleccionados nacionales que afrontarán importantes desafíos deportivos, entre ellos los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.