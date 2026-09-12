Es imprecisa la cifra de Jorge Montoya sobre el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Jaén

Este 2026, la población peruana elegirá a sus nuevas autoridades locales a través de las Elecciones Regionales y Municipales. El Partido del Buen Gobierno, que actualmente cuenta con una bancada en el Congreso, también participa en estos comicios.

Su candidato a la alcaldía provincial de Jaén, Jorge Montoya, se presentó en el programa El Espectador para conversar sobre sus propuestas para la provincia. Durante la entrevista, afirmó que la Municipalidad Provincial de Jaén recibe un presupuesto anual de entre S/110 millones y S/111 millones.

Sin embargo, la cifra mencionada por el candidato no corresponde al presupuesto asignado a la municipalidad para 2026.

¿Cuál es el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Jaén?

De acuerdo con la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Provincial de Jaén para el 2026 fue de S/85 millones.

El MEF define al PIA como el presupuesto inicial de una entidad pública aprobado para el respectivo año fiscal. En cambio, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) corresponde al presupuesto actualizado como consecuencia de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el año a partir del PIA.

El monto inicial de la Municipalidad Provincial de Jaén también está respaldado por la Resolución de Alcaldía N.° 628-2025-MPJ/A , del 23 de diciembre de 2025. En ella se aprobó un PIA de S/72.265.975, sin incluir otros S/12.812.253 correspondientes a recursos ordinarios. La suma de ambos montos asciende a S/85.078.228, la misma cantidad consignada como PIA en Consulta Amigable.

Durante el año, sin embargo, el presupuesto ha sido modificado. Según la consulta realizada por PerúCheck al 4 de septiembre, el PIM de la Municipalidad Provincial de Jaén asciende a S/135,6 millones.

Presupuesto asignado a la Municipalidad de Jaén en 2026

Por tanto, ninguno de los dos indicadores presupuestales de 2026 coincide con los S/110 millones a S/111 millones señalados por Montoya: el presupuesto inicial fue aproximadamente S/25 millones menor que la cifra indicada por el candidato, mientras que el presupuesto modificado actualmente es alrededor de S/25 millones mayor.

Los S/110 millones sí se aproximan al presupuesto de años anteriores

En 2024, la Municipalidad Provincial de Jaén inició el año con un PIA de S/93.191.970. Tras las modificaciones realizadas durante el ejercicio fiscal, su PIM alcanzó los S/110.004.983.

Para 2025, el PIA fue de S/89.776.880, mientras que el PIM llegó a S/113.969.437. Es decir, los S/110 millones mencionados por Montoya sí coinciden prácticamente con el presupuesto modificado que tuvo la municipalidad en 2024 y se aproximan al registrado en 2025. Sin embargo, no corresponden a las cifras presupuestales actuales.

Esta diferencia también evidencia por qué resulta necesario distinguir entre el presupuesto inicial y el modificado. El PIM puede variar durante el ejercicio fiscal debido a modificaciones presupuestarias y, por ello, no necesariamente coincide con el monto con el que una municipalidad comenzó el año.

Presupuesto anual asignado a la Municipalidad de Jaén en los últimos tres años

PerúCheck solicitó precisiones a Jorge Montoya

PerúCheck se comunicó con Jorge Montoya para conocer la fuente de la cifra mencionada durante la entrevista y precisar si los S/110 millones a S/111 millones a los que hizo referencia correspondían al presupuesto inicial o modificado de la Municipalidad Provincial de Jaén y a qué año fiscal pertenecían.

Asimismo, se le consultó si contaba con documentación adicional que sustentara el monto señalado. Hasta el cierre de esta verificación, PerúCheck no recibió respuesta.

Conclusión

Jorge Montoya afirmó que la Municipalidad Provincial de Jaén recibe un presupuesto anual de entre S/110 millones y S/111 millones. Sin embargo, ese monto no corresponde a las cifras presupuestales de 2026. No obstante, la cifra señalada por Montoya sí tiene correspondencia con información presupuestal de años anteriores: en 2024, el PIM de la municipalidad fue de S/110.004.983 y en 2025 alcanzó S/113.969.437. Por estos motivos, PerúCheck califica la afirmación de Jorge Montoya como imprecisa.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.