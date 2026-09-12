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Hernani: FFAA no van a solucionar ola de extorsiones, sicariato y crimen organizado

Exministro del Interior, Remigio Hernani, afirma que se debe fortalecer la prevención, la investigación criminal y la inteligencia operativa dentro de la Policía Nacional. Y añadió que el combate al crimen debe mantenerse en manos de personal especializado.

Policía intensifica patrullaje en Lima y en el interior del país.
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El general PNP en situación de retiro, Remigio Hernani Meloni, exministro del Interior en el segundo gobierno de Alan García, aseguró que la inseguridad ciudadana atraviesa un panorama crítico marcado por la persistente ola de extorsiones, sicariato y crimen organizado y advirtió que las fuerzas armadas no resolverán la crisis.

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Afirma que se debe fortalecer la prevención, la investigación criminal y la inteligencia operativa dentro de la Policía Nacional.

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"Los militares no solucionan la inseguridad ciudadana porque su preparación responde a funciones distintas a las de la Policía Nacional", indicó el exoficial. Y añadió que el combate al crimen debe mantenerse en manos de personal especializado.

Hernani señala que la presencia de militares en las calles puede generar un efecto disuasivo mientras permanecen en una zona. Sin embargo, advirtió que ese impacto es temporal.

También alertó que ubicar soldados dentro de unidades de transporte público los expondría a riesgos.

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Según explicó, podrían ser desarmados o atacados por delincuentes.

"La Fuerza Armada no va a solucionar el problema de la inseguridad, los militares nunca han solucionado el problema de seguridad ciudadana ni lo van a solucionar. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque no es su función", afirmó.

La noche del miércoles, el ministro del Interior, César Astudillo, reafirmó la decisión del Gobierno de recuperar el orden en las calles y destacó los resultados obtenidos por la Policía Nacional tras la ejecución de diversos operativos de rastrillaje durante las últimas horas en Lima Metropolitana.

"El compromiso del Gobierno es claro: retornar el orden", afirmó el titular del Interior, al reconocer el trabajo desplegado por los efectivos de la Región Policial Lima Centro, cuyas acciones permitieron desarticular siete bandas criminales, detener a 50 personas y capturar a nueve requisitoriados por la justicia.

Astudillo Salcedo resaltó la importancia de fortalecer la capacidad operativa de la PNP para hacer frente al crimen organizado. "Con tecnología, inteligencia y más logística para nuestra Policía Nacional, seguiremos trabajando con mayor ahínco, mayor esfuerzo y mucho más compromiso", enfatizó.

Lo cierto es que la indignación pública aumentó significativamente debido a controvertidas declaraciones oficiales y a cambios en los altos mandos policiales.

César Astudillo desató un rechazo generalizado de la población tras afirmar ante el Congreso que las cifras de homicidios no se han desbordado y atribuir la sensación de peligro a una percepción mediática.

La ciudadanía criticó duramente que el ministro esté alejado de la realidad frente a las matanzas y asaltos diarios. Posteriormente, Astudillo tuvo que rectificarse públicamente admitiendo que se expresó mal y reconociendo el temor real de los peruanos.

Debido a la falta de liderazgo percibido ante la delincuencia, el Parlamento aprobó una moción de interpelación contra el ministro Astudillo, quien deberá responder un pliego de 27 preguntas ante el Pleno este 17 de septiembre.

En medio de esta crisis, el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, presentó su renuncia presionada por las fuertes críticas a su gestión. Será reemplazado oficialmente el 16 de septiembre por el general Fredy López.

Entre tanto, el 7 Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia reveló que el 85% de los peruanos ha limitado sus salidas o cambiado sus hábitos cotidianos ante el temor de sufrir atentados o extorsiones, especialmente en el transporte público. El 42% evita salir después de las 10.00 p. m.

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