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Estas son las únicas tres personas en el mundo que pueden viajar al extranjero sin pasaporte y la razón es sorprendente

Los desplazamientos de estas figuras están coordinados a través de canales diplomáticos, asegurando que cumplan con los procedimientos internacionales a pesar de no utilizar un pasaporte.

Revisar el pasaporte antes de viajar es habitual, pero solo tres personas en el mundo pueden viajar sin uno.
Revisar el pasaporte antes de viajar es habitual, pero solo tres personas en el mundo pueden viajar sin uno. | Foto: Conde Nast
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Revisar el pasaporte antes de viajar al extranjero es un trámite habitual para prácticamente cualquier persona. Sin embargo, existe una excepción extraordinaria: solo tres personas en el mundo pueden desplazarse internacionalmente sin contar con un pasaporte personal.

Se trata de una prerrogativa vinculada a la posición institucional que ocupan y no de un privilegio que se extienda a todos los integrantes de sus familias reales. Aunque pueden viajar sin pasaporte, sus desplazamientos internacionales siguen estando coordinados mediante canales diplomáticos.

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¿Cuáles son las 3 personas en el mundo que pueden viajar al extranjero sin pasaporte?

La excepción alcanza a tres figuras de las monarquías del Reino Unido y Japón, debido a sus particulares funciones institucionales y constitucionales.

  • Carlos III, rey del Reino Unido: no necesita pasaporte británico porque estos documentos se expiden en nombre del soberano. Por ello, sería paradójico que el propio monarca tuviera que portar un documento emitido en su nombre. El resto de la familia real británica sí utiliza pasaporte.
  • Naruhito, emperador de Japón: puede realizar viajes internacionales sin disponer de un pasaporte personal. La práctica tiene como precedente una decisión del Ministerio de Exteriores japonés de 1971, cuando se consideró inapropiado someter al emperador a los procedimientos habituales de viaje.
  • Masako, emperatriz de Japón: al igual que su esposo, puede viajar al extranjero sin pasaporte personal. Sus desplazamientos oficiales se coordinan previamente mediante los canales diplomáticos entre Japón y los países que visita.
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