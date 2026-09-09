Estas son las únicas tres personas en el mundo que pueden viajar al extranjero sin pasaporte y la razón es sorprendente

Revisar el pasaporte antes de viajar es habitual, pero solo tres personas en el mundo pueden viajar sin uno. | Foto: Conde Nast

Revisar el pasaporte antes de viajar es habitual, pero solo tres personas en el mundo pueden viajar sin uno. | Foto: Conde Nast

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Revisar el pasaporte antes de viajar al extranjero es un trámite habitual para prácticamente cualquier persona. Sin embargo, existe una excepción extraordinaria: solo tres personas en el mundo pueden desplazarse internacionalmente sin contar con un pasaporte personal.

Se trata de una prerrogativa vinculada a la posición institucional que ocupan y no de un privilegio que se extienda a todos los integrantes de sus familias reales. Aunque pueden viajar sin pasaporte, sus desplazamientos internacionales siguen estando coordinados mediante canales diplomáticos.

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¿Cuáles son las 3 personas en el mundo que pueden viajar al extranjero sin pasaporte?

La excepción alcanza a tres figuras de las monarquías del Reino Unido y Japón, debido a sus particulares funciones institucionales y constitucionales.