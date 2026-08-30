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Sedapal cortará el agua este 31 de agosto hasta por 16 horas: revisa la lista de distritos afectados, zonas y horarios

Sedapal anunció que estas suspensiones son por trabajos de mantenimiento y limpieza de su infraestructura. Se recomienda verificar cambios en el cronograma y comunicarse al Aquafono para consultas.

Las interrupciones afectarán urbanizaciones y asentamientos de Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho, Pueblo Libre y Comas, por tareas de mantenimiento y limpieza.
Las interrupciones afectarán urbanizaciones y asentamientos de Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho, Pueblo Libre y Comas, por tareas de mantenimiento y limpieza. | Foto: Andina/Composición LR
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Vecinos de cuatro distritos de Lima deberán tomar precauciones este lunes 31 de agosto ante los cortes de agua potable programados por Sedapal. Las interrupciones tendrán diferentes horarios según cada sector y, en el caso más prolongado, el servicio permanecerá suspendido durante 16 horas.

La medida no comprende la totalidad de Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho, Pueblo Libre y Comas. Solo determinadas urbanizaciones, asentamientos humanos y otros sectores estarán incluidos en el cronograma. Sedapal informó que las suspensiones están relacionadas con trabajos programados en su infraestructura, entre ellos labores de mantenimiento preventivo y limpieza.

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Cortes de agua comenzarán desde las 5:00 a. m. y afectarán solo zonas específicas de cada distrito

El primer corte de la jornada está previsto para las 5:00 a. m. en Santiago de Surco, mientras que en otros puntos las interrupciones empezarán a las 10:00 a. m. o al mediodía. De acuerdo con el cronograma difundido, estas son las zonas y horarios que los usuarios deben considerar:

Santiago de Surco

De 5:00 a. m. a 9:00 p. m. en la urbanización Villa Libertad de Monterrico y la Asociación Pro Vivienda Villa Libertad de Monterrico.

San Juan de Lurigancho:

De 10:00 a. m. a 10:00 p. m. en los asentamientos humanos 11 de Mayo, 20 de Enero, 24 de Abril, Alto Casuarinas, Corazón de Jesús, El Rosal, Las Terrazas de San Juan sector Virgen del Carmen, Los Claveles II, Nueva Jerusalén, Sol de Oro, Tres Cruces y UPIS Huáscar. También están comprendidos P.I. Futuro 2000 en el sector La Pradera, sector Libertad Huáscar, sector Nueva Jerusalén y sector Jaime Yoshiyama.

San Juan de Lurigancho - Nueva Juventud:

El corte tendrá un horario distinto y se extenderá desde las 10:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.

Pueblo Libre:

De 10:00 a. m. a 10:00 p. m. en sectores del Cercado comprendidos en el cuadrante formado por la avenida Sucre, calle Rosa Toledo, avenida San Martín, avenida Cipriano Dulanto, jirón Carlos de los Heros, calle Nicolás Alcázar, avenida Brasil y avenida La Marina. También se incluye la urbanización Sanidad PNP.

Comas:

De 12:00 m. a 8:00 p. m. en P.J. El Carmen y P.J. El Carmen Alto. En estos sectores, la suspensión está vinculada a trabajos de limpieza de reservorio.

Ante las interrupciones, los usuarios pueden almacenar previamente una cantidad razonable de agua para cubrir necesidades básicas durante las horas sin suministro. Sedapal también mantiene disponible el Aquafono, en el número (01) 317-8000, para realizar consultas relacionadas con incidencias del servicio.

El cronograma puede registrar modificaciones, por lo que se recomienda verificar la información actualizada de Sedapal antes del inicio de los trabajos programados.

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