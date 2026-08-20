Es falso que este video muestre un deslizamiento causado por el reciente sismo de 7,2 en Ayacucho: en realidad, fue grabado en la Costa Verde y data de 2025

Poco después de ocurrido el sismo de magnitud 7,2 que remeció la región de Ayacucho el último 20 de agosto, comenzó a difundirse en redes sociales un video que supuestamente mostraba una de sus consecuencias: el desprendimiento de parte de un acantilado. Sin embargo, aunque el video es real y muestra un deslizamiento, no está vinculado a Ayacucho ni se trata de un hecho reciente.

Descripción atribuida al video. Foto: Facebook

En primer lugar, un análisis visual del material permitió identificar que el lugar mostrado corresponde a la Costa Verde, en Lima. Posteriormente, mediante una búsqueda inversa con Google Lens, se encontraron publicaciones de diversos medios de comunicación peruanos, como La República, El Popular y América TV, que utilizaron el mismo video —o capturas de pantalla de este— y explicaron el contexto real: se trató de un deslizamiento de tierra y piedras a causa del sismo de magnitud 6,1 que remeció Lima y Callao la mañana del 15 de junio de 2025.

Nota de La República, 16 de junio de 2025 (1). Foto: La República

Nota de La República, 16 de junio de 2025 (2). Foto: La República

Nota de El Popular, 16 de junio de 2025. Foto: El Popular

Nota de América TV, 15 de junio de 2025. Foto: América TV

Esto fue corroborado tras realizar una búsqueda en Google con las palabras clave “deslizamiento”, “Costa Verde”, “junio” y “2025”, pues se encontraron publicaciones web de los medios del Estado Andina y TV Perú, que mostraban fotografías del mismo hecho, pero desde otros lados de la Costa Verde.

Publicación web de Andina, 15 de junio de 2025. Foto: Andina

Publicación web de Andina, 17 de junio de 2025. Foto: Andina

Por lo tanto, aunque el video es auténtico y muestra un hecho que efectivamente ocurrió tras un movimiento sísmico, no está vinculado con el que se registró en Ayacucho el 20 de agosto. En realidad, fue grabado en junio de 2025 y registra los efectos del sismo de 6,1 ocurrido en Lima y Callao.