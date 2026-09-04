Es falso que Keiko Fujimori haya disuelto el Congreso de la República: La presidenta ha rechazado esa posibilidad

LO FALSO:

En redes sociales circula una publicación que afirma que la presidenta Keiko Fujimori firmó un decreto supremo para disolver el Congreso de la República.

LO VERDADERO:

Keiko Fujimori rechazó categóricamente la posibilidad de cerrar el Congreso.

El Parlamento continúa en funciones y no se ha emitido ningún decreto que disponga su disolución ni la convocatoria a nuevas elecciones.

En redes sociales circula una publicación que afirma que la presidenta Keiko Fujimori disolvió el Congreso de la República. La afirmación se difunde en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, luego de que el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, planteara como escenario hipotético que un eventual cierre del Parlamento podría elevar entre 20 y 30 puntos la popularidad de Fujimori. Sin embargo, la presidenta rechazó públicamente esa posibilidad y, por el contrario, su Gobierno viene solicitando al Congreso facultades legislativas para implementar diversas medidas.

Publicación viral en redes. Foto: Facebook

La publicación con mayor interacción en redes sociales se encuentra en Facebook y, al cierre de esta verificación, registra más de 1.700 ‘Me gusta’, 500 comentarios y ha sido compartida más de 160 veces.

Publicación con mayor alcance. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Pese a la viralidad de la publicación que anuncia la disolución del Congreso, durante una visita a Tacna, el 28 de agosto, Fujimori fue consultada sobre las declaraciones del defensor del Pueblo y calificó sus afirmaciones como un “desliz”. En esa ocasión, rechazó categóricamente la posibilidad de cerrar el Congreso y señaló que confiaba en que el Parlamento evaluara su pedido de facultades legislativas.

Nota de ABC. Foto: ABC

Además, los hechos posteriores contradicen la publicación viral. El Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto para obtener facultades legislativas durante 120 días, que contempla 66 pedidos en distintas materias. Incluso el 4 de septiembre, Fujimori volvió a invocar al Parlamento a agilizar el análisis de esta solicitud. Esto evidencia que el Congreso continúa funcionando y que el Ejecutivo mantiene su pedido de autorización para legislar.

Nota del 04 de septiembre de La República. Foto: La República

Por otro lado, no se ha emitido un decreto supremo que disponga la disolución del Congreso ni la convocatoria a nuevas elecciones. La publicación viral presenta como un hecho consumado un escenario que había sido mencionado únicamente como una posibilidad. En consecuencia, es falso que Keiko Fujimori haya firmado un decreto para disolver el Congreso de la República.

Conclusión

En redes sociales se difundió una publicación que afirma que la presidenta Keiko Fujimori disolvió el Congreso de la República. Sin embargo, la afirmación es falsa. No se ha emitido ningún decreto que disponga la disolución del Parlamento ni la convocatoria a nuevos comicios. Además, durante su visita a Tacna, el 28 de agosto, Fujimori rechazó categóricamente la posibilidad de cerrar el Congreso y señaló que confiaba en que el Legislativo evaluara su pedido de facultades legislativas. En ese contexto, el Ejecutivo había solicitado al Parlamento facultades para legislar durante 120 días, lo que contradice la versión de que ya se había dispuesto su cierre. La publicación convierte en un hecho consumado una posibilidad que había sido planteada únicamente como un escenario hipotético por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.