Familiares de los detenidos denuncian irregularidades en la intervención policial en Trujillo | Composición LR

Familiares de los detenidos denuncian irregularidades en la intervención policial en Trujillo | Composición LR

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Los familiares de los detenidos por la reciente matanza registrada en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, llegaron hasta los exteriores de la División de Investigación Criminal (Divincri) para protestar contra la intervención policial y denunciar presuntos abusos y arbitrariedades durante la captura de sus parientes.

Con carteles en mano, los manifestantes rechazaron las acusaciones formuladas contra los intervenidos y cuestionaron el accionar de los agentes de la Policía Nacional. Asimismo, expresaron su desacuerdo con las declaraciones ofrecidas por el ministro de Defensa respecto al caso.

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Madre de detenido denuncia presunto sembrado de droga

Olinda Rivera Peña, madre de César García Rivera, uno de los detenidos, aseguró que los agentes policiales ingresaron a su vivienda sin autorización y se llevaron a su hijo mientras la familia dormía. Según su versión, durante la intervención también habría sido golpeado y se le habría colocado droga para incriminarlo.

"La policía entró sin ningún permiso, sin ningún documento, a mi casa. Le sembraron droga a mi hijo. Lo detuvieron la noche del domingo, cuando todos estábamos durmiendo. La policía lo ha sembrado. Ellos han hecho ese juego para culpar a mi hijo", sostuvo.

La mujer cuestionó que su hijo sea relacionado con la matanza y pidió que las autoridades investiguen las circunstancias en las que se produjo su detención.

Padre asegura que su hijo estaba en casa durante el crimen

Miguel Ángel Bocanegra Meza, padre de Ángel Fabricio Bocanegra Linares, otro de los intervenidos, también rechazó las acusaciones contra su hijo. Afirmó que el joven se encontraba en su vivienda el día en que ocurrieron el secuestro y el cuádruple crimen.

“La Policía dice que mi hijo disparó, pero en realidad ese día él se encontraba durmiendo en su casa. El documento que me muestran dice que mi hijo ejecutó, pero eso no es cierto”, declaró.

Bocanegra cuestionó además la actuación de los agentes que participaron en las intervenciones y pidió que se determine la responsabilidad de quienes realmente participaron en el ataque.

“El logo de la Policía dice honor, y yo les digo que tengan honor y que digan que se equivocaron, que capturen a los verdaderos responsables”, agregó.

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Familia de otro detenido presenta versión de los hechos

Fiorella Dávila, madre de José Cerrepe Dávila, también defendió a su hijo y aseguró que este no pudo haber participado en los hechos investigados.

Según su versión, el día de la matanza su hijo se encontraba en un sitio campestre junto con otros integrantes de su familia. Por ello, rechazó que sea uno de los responsables del asesinato de los dos agentes de seguridad y de las dos mujeres ocurrido en Trujillo.

Las familias de los detenidos exigieron que las investigaciones se desarrollen con garantías y que se revisen las circunstancias de cada intervención. Las acusaciones formuladas durante la protesta deberán ser corroboradas por las autoridades competentes como parte de las diligencias fiscales y policiales.