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Lambayeque: alertan que cinco distritos enfrentarían un racionamiento de agua potable ante déficit hídrico

La ausencia de lluvias en la parte alta de la cuenca Chancay - Lambayeque ha generado que el volumen del reservorio Tinajones esté muy por debajo de lo permitido técnicamente. Más de 600.000 personas se verían afectadas.

Lambayeque en alerta por déficit hídrico: posible racionamiento de agua potable
Lambayeque en alerta por déficit hídrico: posible racionamiento de agua potable | Foto: Emmanuel Moreno/LR
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Alerta en Lambayeque. El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) informó que actualmente esta región enfrenta un escenario de déficit hídrico que podría ocasionar que en las siguientes semanas se decida aplicar un plan de racionamiento de agua potable en cinco distritos a fin de garantizar el abastecimiento del líquido vital para consumo humano.

En declaraciones a la prensa este martes 2 de septiembre, el gerente de Producción y Tratamiento del OTASS, Roberto Orlando Vallejos Cortez, indicó que el volumen de agua en el reservorio Tinajones se encuentra en 35 millones de metros cúbicos (m3), cifra que está muy por debajo de lo permitido técnicamente (45 millones de m3). La falta de lluvias en la parte alta de la cuenca Chancay - Lambayeque es la principal causa de esta problemática.

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Lambayeque en alerta por déficit hídrico: posible racionamiento de agua potable

Posible declaratoria de emergencia por escasez de agua en Lambayeque

"Tinajones está en un 12 % de su volumen útil máximo. Si esto continúa, se estaría comprometiendo la calidad, cantidad y disponibilidad del recurso hídrico para nuestra población usuaria. Estamos viendo acciones de carácter preventivo para cuidar la poca reserva de agua que tenemos, frente al escenario que no está lloviendo. Si esta situación continúa, tendremos que hacer una optimización del agua y un racionamiento", explicó el ingeniero.

Vallejos Cortez apuntó que un eventual racionamiento del agua potable afectaría a 600.000 personas de los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel y Lambayeque. Por ello, pidió a esta población reflexionar sobre el uso del recurso hídrico e intensificar su cuidado.

Lambayeque en alerta por déficit hídrico: posible racionamiento de agua potable

Organismo Técnico de Saneamiento advierte crisis en reservorio Tinajones

Declaratoria de emergencia

Finalmente, el especialista del OTASS refirió que elevarán los informes técnicos al Indeci con el objetivo de que esta institución haga una evaluación y continuar el camino hacia una declaratoria de emergencia por déficit hídrico en Lambayeque, tal como pasó en 2024. Esto tendría un impacto importante en la agricultura, pues se priorizaría el agua para las personas.

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