Justicia Itinerante llevará servicios judiciales a la población de Pión en Chota

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Como parte de esta intervención, se brindará el servicio de Mesa de Partes Itinerante, facilitando la recepción de demandas y escritos de competencia de los órganos jurisdiccionales.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque llevará los servicios de justicia hasta el distrito de Pión, provincia de Chota, como parte de la campaña “Mesa de Partes Itinerante y Cultura Jurídica en el distrito de Pión – Provincia de Chota – Año 2026”, reafirmando su compromiso de acercar la administración de justicia a las poblaciones que enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios judiciales.

La jornada se desarrollará el lunes 7 de septiembre de 2026, de 08.00 a. m. a 03.00 p. m., en la Plaza de Armas / Local Comunal del distrito de Pión, donde la población podrá acceder directamente a los servicios judiciales, recibir orientación e información jurídica y conocer los mecanismos disponibles para la atención de sus necesidades relacionadas con la administración de justicia.

Como parte de esta intervención, se brindará el servicio de Mesa de Partes Itinerante, facilitando la recepción de demandas y escritos de competencia de los órganos jurisdiccionales, evitando que los ciudadanos tengan que trasladarse hasta otras localidades para realizar estas gestiones. Asimismo, se desarrollarán acciones de cultura jurídica y orientación a la ciudadanía, con información que permita a la población conocer sus derechos, los procedimientos judiciales y las vías adecuadas para acceder al sistema de justicia.

Las condiciones climatológicas adversas registradas anteriormente en la zona de acceso al distrito imposibilitaron el desplazamiento seguro del personal y el traslado de los insumos necesarios. Sin embargo, estas dificultades no han impedido continuar con el propósito de llevar la justicia hasta esta población; por el contrario, se han adoptado las medidas necesarias para hacer posible el desarrollo de la jornada.

La iniciativa refleja el esfuerzo institucional por acercar la justicia allí donde se necesita, superando las distancias y las dificultades geográficas para generar espacios de atención directa a la ciudadanía. En ese sentido, cada jornada itinerante representa el compromiso de la Corte de Lambayeque con una justicia más accesible, cercana, descentralizada y al servicio de las personas.

Porque no hay distancia ni dificultad que limite el compromiso de acercar la justicia a quienes más la necesitan. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa avanzando hacia una administración de justicia cada vez más cercana y orientada a las necesidades reales de la población.