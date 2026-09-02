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Corte de Lambayeque pone en funciones a 12 magistrados titulares en diversos juzgados

Los nuevos jueces asumieron funciones en las especialidades civil, penal, constitucional y de familia en distintos órganos jurisdiccionales del distrito judicial.

Doce magistrados asumieron como jueces titulares en Lambayeque. Foto: difusión.
Doce magistrados asumieron como jueces titulares en Lambayeque. Foto: difusión.
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Tras la toma de juramento, el Dr. César William Bravo Llaque exhortó a los nuevos magistrados a asumir sus funciones con responsabilidad y apego a la ley. Uno de los principales llamados estuvo relacionado con la integridad en el ejercicio de la magistratura. El presidente les pidió cortar desde el inicio cualquier posibilidad de corrupción en sus despachos y actuar con especial cautela frente a personas que, amparándose en vínculos de amistad o parentesco, pretendan obtener algún beneficio. En ese sentido, remarcó que la transparencia debe expresarse tanto en las resoluciones como en la conducta diaria de quienes ejercen la función judicial.

Los magistrados que asumieron sus nuevos cargos son Dany Martín Salazar Berríos, como Juez Especializado Titular del Juzgado de Familia de Cutervo; Reimundo Michel Alcantara Mondragón, como Juez Especializado Titular del Juzgado Penal Unipersonal de San Ignacio; y Josune Graciely Paco Armestar, como Jueza Especializada Titular del 1.° Juzgado de Familia de Ferreñafe.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque recibe inmueble para Unidad de Flagrancia en JLO | Lambayeque | La República

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También asumieron funciones César Adreano Rafael Idrogo, como Juez Especializado Titular del 1.° Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo; Cinthia Pérez Sandoval, como Jueza Especializada Titular del 10.° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chiclayo; y Juan Francisco García Mayorga, como Juez Especializado Titular del 4.° Juzgado Civil de Chiclayo.

De igual manera, José Fernando Panta Ruiz asumió como Juez Especializado Titular del 5.° Juzgado Civil de Chiclayo; Jaime Roland Rebaza Cribillero, como Juez Especializado Titular del 2.° Juzgado de Familia de Jaén; y Katherine Gisselle Fernández Paz, como Jueza Especializada Titular del 14.° Juzgado de Familia en la subespecialidad de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Chiclayo.

Completan la relación Roberto Carlos Santamaría Inoñan, como Juez Especializado Titular del Segundo Juzgado Constitucional de Chiclayo; Liz Paola Cardozo Calle, como Jueza Especializada Titular del 4.° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Criminalidad Organizada de Chiclayo; y Andy Max Herrera Fernández, como Juez Especializado Titular del 1.° Juzgado de Familia de Jaén.

Tras la toma de juramento, el Dr. César William Bravo Llaque exhortó a los nuevos magistrados a asumir sus funciones con responsabilidad y apego a la ley. Uno de los principales llamados estuvo relacionado con la integridad en el ejercicio de la magistratura. El presidente les pidió cortar desde el inicio cualquier posibilidad de corrupción en sus despachos y actuar con especial cautela frente a personas que, amparándose en vínculos de amistad o parentesco, pretendan obtener algún beneficio. En ese sentido, remarcó que la transparencia debe expresarse tanto en las resoluciones como en la conducta diaria de quienes ejercen la función judicial.

El titular de la Corte también hizo énfasis en la conducción de los despachos y en el trato hacia los servidores judiciales. Los instó a trabajar con su personal de manera respetuosa, brindar oportunidades y construir liderazgo desde la calidad humana, dejando de lado cualquier práctica basada en el temor o la imposición.

Durante su intervención, destacó además la dimensión de las decisiones que estarán a cargo de los nuevos jueces. Explicó que su labor tendrá incidencia en aspectos esenciales de la vida de las personas, como la libertad, la protección de los niños, la patria potestad, la validez de actos jurídicos, las herencias, la propiedad y la posesión. Por ello, los animó a ser conscientes de la alta responsabilidad que implica administrar justicia y a prepararse permanentemente para asumirla.

Frente a las dificultades que puedan presentarse en el ejercicio de la función, el Dr. Bravo Llaque los exhortó a no dejarse amilanar por los primeros cuestionamientos o procesos que puedan enfrentar. Les recordó que el juez está expuesto a críticas y acusaciones y que, ante ello, la mejor respuesta es mantener una conducta correcta, actuar de buena fe y continuar adelante cuando las decisiones hayan sido adoptadas conforme a derecho.

PUEDES VER: Dos juezas titulares asumen funciones en juzgados especializados de Chiclayo | Lambayeque | La República

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Asimismo, destacó el esfuerzo que cada uno realizó para alcanzar la titularidad y los invitó a sentirse orgullosos de integrar la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, institución que tiene presencia en costa, sierra y selva. En esa línea, les aseguró el respaldo de la Presidencia durante el periodo restante de su gestión y expresó su confianza en que las futuras autoridades continuarán acompañando el trabajo de los magistrados.

Asimismo, destacó el esfuerzo que cada uno realizó para alcanzar la titularidad y los invitó a sentirse orgullosos de integrar la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, institución que tiene presencia en costa, sierra y selva. En esa línea, les aseguró el respaldo de la Presidencia durante el periodo restante de su gestión y expresó su confianza en que las futuras autoridades continuarán acompañando el trabajo de los magistrados.

Con la culminación de este acto, los doce magistrados iniciaron oficialmente sus funciones en los órganos jurisdiccionales para los cuales fueron designados, asumiendo el reto de contribuir, desde sus respectivas especialidades, a la administración de justicia en el Distrito Judicial de Lambayeque.

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