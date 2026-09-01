HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Lluvias golpearán Tumbes y Piura: Senamhi alerta precipitaciones de hasta 15 mm/día este 2 y 3 de setiembre

El Senamhi informó que las lluvias se concentrarán principalmente en zonas del interior de Tumbes y Piura. También existe posibilidad de precipitaciones en otros sectores de la costa y sierra norte.

Senamhi advierte lluvias en Piura.
Senamhi advierte lluvias en Piura. | Senamhi
Escuchar
Resumen
Compartir

Los habitantes de Tumbes y Piura deberán mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas durante los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso ante la presencia de lluvias localizadas previstas para el martes 2 y miércoles 3 de setiembre en distintos puntos de la costa norte.

PUEDES VER: Giro en el caso de la masacre de Trujillo: defensa legal asegura que detenidos fueron intervenidos por drogas y no por los 4 asesinatos

lr.pe

Según el pronóstico, las precipitaciones se presentarán principalmente en distritos del interior de Tumbes y Piura, especialmente en zonas próximas a la frontera. Los acumulados estimados por el organismo meteorológico se ubican entre 3 y 15 milímetros por día (mm/día).

TE RECOMENDAMOS

¿ARRIOLA GUARDA SECRETOS A KEIKO? FUJIMORISTAS PROTEGEN AL GENERAL DE LA PNP| ARDE TROYA

¿Dónde se registrarán las lluvias en Tumbes y Piura?

El aviso meteorológico señala que las lluvias tendrán mayor presencia en sectores alejados del litoral de ambas regiones. Sin embargo, el Senamhi no descarta que puedan producirse lluvias o chubascos en otros puntos de la costa y la sierra norte durante este periodo.

La entidad continuará con el monitoreo de las condiciones atmosféricas para actualizar sus pronósticos y proporcionar información a la población ante cualquier cambio en el escenario meteorológico.

¿Por qué lloverá en la costa norte?

De acuerdo con los especialistas del Senamhi, las precipitaciones responden a la combinación de diferentes factores atmosféricos y oceánicos. Entre ellos se encuentran el calentamiento de la temperatura superficial del mar, una fase favorable de la oscilación Madden-Julian, un aumento de la humedad en la atmósfera y el ingreso de vientos provenientes del norte en niveles bajos.

La interacción de estas condiciones favorecerá la formación de precipitaciones, con mayor incidencia en las zonas interiores de Tumbes y Piura.

Senamhi recomienda mantenerse informado

Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la ciudadanía mantenerse informada mediante sus canales oficiales y consultar las actualizaciones de los pronósticos y avisos meteorológicos.

Las autoridades continuarán vigilando la evolución de las condiciones climáticas en la costa norte, por lo que la población de las zonas donde se esperan precipitaciones deberá permanecer atenta a las nuevas comunicaciones oficiales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Semana de calor sofocante en Perú: Senamhi advierte picos de hasta 38 °C y radiación extrema en 26 regiones

Semana de calor sofocante en Perú: Senamhi advierte picos de hasta 38 °C y radiación extrema en 26 regiones

LEER MÁS
Calor extremo en la costa: Senamhi activa alerta roja ante temperaturas de hasta 36 °C en setiembre

Calor extremo en la costa: Senamhi activa alerta roja ante temperaturas de hasta 36 °C en setiembre

LEER MÁS
¿Cómo será el verano 2027 en Lima? Senamhi advierte picos históricos de temperatura por el fenómeno El Niño

¿Cómo será el verano 2027 en Lima? Senamhi advierte picos históricos de temperatura por el fenómeno El Niño

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025