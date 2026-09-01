Lluvias golpearán Tumbes y Piura: Senamhi alerta precipitaciones de hasta 15 mm/día este 2 y 3 de setiembre

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Los habitantes de Tumbes y Piura deberán mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas durante los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso ante la presencia de lluvias localizadas previstas para el martes 2 y miércoles 3 de setiembre en distintos puntos de la costa norte.

Según el pronóstico, las precipitaciones se presentarán principalmente en distritos del interior de Tumbes y Piura, especialmente en zonas próximas a la frontera. Los acumulados estimados por el organismo meteorológico se ubican entre 3 y 15 milímetros por día (mm/día).

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¿Dónde se registrarán las lluvias en Tumbes y Piura?

El aviso meteorológico señala que las lluvias tendrán mayor presencia en sectores alejados del litoral de ambas regiones. Sin embargo, el Senamhi no descarta que puedan producirse lluvias o chubascos en otros puntos de la costa y la sierra norte durante este periodo.

La entidad continuará con el monitoreo de las condiciones atmosféricas para actualizar sus pronósticos y proporcionar información a la población ante cualquier cambio en el escenario meteorológico.

¿Por qué lloverá en la costa norte?

De acuerdo con los especialistas del Senamhi, las precipitaciones responden a la combinación de diferentes factores atmosféricos y oceánicos. Entre ellos se encuentran el calentamiento de la temperatura superficial del mar, una fase favorable de la oscilación Madden-Julian, un aumento de la humedad en la atmósfera y el ingreso de vientos provenientes del norte en niveles bajos.

La interacción de estas condiciones favorecerá la formación de precipitaciones, con mayor incidencia en las zonas interiores de Tumbes y Piura.

Senamhi recomienda mantenerse informado

Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la ciudadanía mantenerse informada mediante sus canales oficiales y consultar las actualizaciones de los pronósticos y avisos meteorológicos.

Las autoridades continuarán vigilando la evolución de las condiciones climáticas en la costa norte, por lo que la población de las zonas donde se esperan precipitaciones deberá permanecer atenta a las nuevas comunicaciones oficiales.