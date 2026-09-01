Lluvias golpearán Tumbes y Piura: Senamhi alerta precipitaciones de hasta 15 mm/día este 2 y 3 de setiembre
El Senamhi informó que las lluvias se concentrarán principalmente en zonas del interior de Tumbes y Piura. También existe posibilidad de precipitaciones en otros sectores de la costa y sierra norte.
- Metropolitano extenderá su recorrido: buses irán de Carabayllo a Vía Expresa Grau desde octubre
- Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación
Los habitantes de Tumbes y Piura deberán mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas durante los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso ante la presencia de lluvias localizadas previstas para el martes 2 y miércoles 3 de setiembre en distintos puntos de la costa norte.
PUEDES VER: Giro en el caso de la masacre de Trujillo: defensa legal asegura que detenidos fueron intervenidos por drogas y no por los 4 asesinatos
Según el pronóstico, las precipitaciones se presentarán principalmente en distritos del interior de Tumbes y Piura, especialmente en zonas próximas a la frontera. Los acumulados estimados por el organismo meteorológico se ubican entre 3 y 15 milímetros por día (mm/día).
TE RECOMENDAMOS
¿ARRIOLA GUARDA SECRETOS A KEIKO? FUJIMORISTAS PROTEGEN AL GENERAL DE LA PNP| ARDE TROYA
¿Dónde se registrarán las lluvias en Tumbes y Piura?
El aviso meteorológico señala que las lluvias tendrán mayor presencia en sectores alejados del litoral de ambas regiones. Sin embargo, el Senamhi no descarta que puedan producirse lluvias o chubascos en otros puntos de la costa y la sierra norte durante este periodo.
La entidad continuará con el monitoreo de las condiciones atmosféricas para actualizar sus pronósticos y proporcionar información a la población ante cualquier cambio en el escenario meteorológico.
¿Por qué lloverá en la costa norte?
De acuerdo con los especialistas del Senamhi, las precipitaciones responden a la combinación de diferentes factores atmosféricos y oceánicos. Entre ellos se encuentran el calentamiento de la temperatura superficial del mar, una fase favorable de la oscilación Madden-Julian, un aumento de la humedad en la atmósfera y el ingreso de vientos provenientes del norte en niveles bajos.
La interacción de estas condiciones favorecerá la formación de precipitaciones, con mayor incidencia en las zonas interiores de Tumbes y Piura.
Senamhi recomienda mantenerse informado
Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la ciudadanía mantenerse informada mediante sus canales oficiales y consultar las actualizaciones de los pronósticos y avisos meteorológicos.
Las autoridades continuarán vigilando la evolución de las condiciones climáticas en la costa norte, por lo que la población de las zonas donde se esperan precipitaciones deberá permanecer atenta a las nuevas comunicaciones oficiales.