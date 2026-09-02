Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura confirma prisión preventiva por asesinato de alcalde

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Los jueces superiores que integran la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura confirmaron la medida de prisión preventiva para seis personas que estarían vinculadas con el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Febre Calle.

La decisión fue suscrita por los magistrados Andrés Villalta Pulache (presidente), Daiana Serván Sócola y Francisco Fernández Reforme, quienes confirmaron la medida de 18 meses de internamiento preventivo para los investigados, esto con el fin de asegurar su presencia durante el desarrollo del proceso.

En consecuencia, seguirán en prisión William T.G. y Patricia N.F., así como se confirma la orden de ubicación y captura de César S.C., quienes vienen siendo investigados por ser los presuntos coautores del delito de sicariato agravado, lesiones graves y banda criminal, en agravio del extinto alcalde de Veintiséis de Octubre y de Jorge C.A.

Asimismo, esta medida se mantiene para Mirian R.T., a quien el Ministerio Público investiga por probable comisión del delito de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato.

Del mismo modo, Derian G.L. y Stefany C.A. continuarán en el Establecimiento Penitenciario de Piura y Sullana, respectivamente, a fin de determinar su responsabilidad en el proceso que afrontan por el presunto delito de tenencia de material explosivo y armas.