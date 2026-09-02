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Corte de Piura promueve y designa a seis jueces en diversos órganos jurisdiccionales

Seis magistrados asumieron nuevos cargos en órganos jurisdiccionales de Piura y Paita tras juramentar ante la Presidencia de la Corte.

Magistrados asumieron nuevos cargos en la Corte Superior de Justicia de Piura. Foto: difusión.
Magistrados asumieron nuevos cargos en la Corte Superior de Justicia de Piura. Foto: difusión.
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La presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura promovió y designó a magistrados en diversos órganos jurisdiccionales, ellos asumieron sus cargos tras juramentar ante el presidente de la institución, David Fernando Correa Castro.

Uno de ellos es el magistrado Helder Luján Segura, quien fue promovido como juez del Primer Juzgado de Trabajo de Piura, mientras que Zelmy Herrera Merino fue designada como jueza integrante del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Piura.

PUEDES VER: Piura: reconocen a servidoras judiciales por sus años de servicio | piura | La República

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Del mismo modo, Leandro Burgos Solís y Roberto Carlo Castillo Peña asumieron el cargo de jueces supernumerarios del Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio de Piura y Juzgado Penal Unipersonal de Paita, respectivamente.

Asimismo, la Presidencia de la Corte de Piura designó como jueces supernumerarios a Janner López Avendaño para el Segundo Juzgado Especializado Laboral de Piura y Luis Alcas Tocto para el Séptimo Juzgado de Trabajo de Piura.

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