General Víctor Revoredo anuncia que detenidos por masacre en Trujillo permanecerán 15 días bajo custodia

El oficial indicó que las diligencias están a cargo de la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional. | Composición LR | Sergio Verde

El oficial indicó que las diligencias están a cargo de la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional. | Composición LR | Sergio Verde

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Los sujetos detenidos por su presunta implicancia en la masacre ocurrida en la urbanización Húsares de Junín, en Trujillo, permanecerán bajo custodia durante 15 días, mientras la Policía y el Ministerio Público desarrollan diligencias para determinar su responsabilidad en el cuádruple crimen.

El jefe de Investigación Criminal, Víctor Revoredo, quien se encuentra en Trujillo, señaló que el caso es materia de una investigación de carácter complejo. Precisó que durante este periodo se recopilarán y analizarán los elementos que permitan establecer el grado de participación de cada uno de los intervenidos.

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“Se están realizando investigaciones de carácter complejo y en 15 días se determinará su implicancia en el hecho”, señaló Revoredo al referirse a la situación de los cinco detenidos.

El oficial indicó que las diligencias están a cargo de la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional. Los investigadores buscan establecer qué papel habría cumplido cada uno de los intervenidos en el crimen y determinar si existen elementos suficientes que los vinculen con el ataque.

Detenidos aún sin conexión con la masacre

Revoredo también informó que algunos de los sujetos intervenidos cuentan con antecedentes y que otros estuvieron internados en el Centro de Rehabilitación Juvenil de Trujillo, conocido como Ex Floresta.

Este antecedente será considerado dentro de las investigaciones, aunque la Policía deberá establecer mediante las diligencias correspondientes si los detenidos tuvieron participación en el asesinato de las cuatro víctimas.

Policía desconoce si se pagó por liberación de empresario

Durante sus declaraciones, Revoredo también fue consultado por las afirmaciones realizadas por el padre del empresario minero Jenss Lara, quien aseguró que habría pagado dinero para conseguir la liberación de su hijo tras su secuestro y cuestionó la actuación de la Policía durante el caso.

Al respecto, el jefe de Investigación Criminal afirmó que desconoce si efectivamente se realizó algún pago para conseguir la liberación del empresario. No obstante, señaló que la Policía respeta las declaraciones brindadas por los familiares de la víctima.

“Se respetan las declaraciones de la familia”, manifestó Revoredo al ser consultado sobre la versión del padre del empresario.

Las declaraciones se producen mientras las autoridades continúan reconstruyendo las circunstancias en las que se produjo el secuestro y posterior asesinato del empresario minero y otras tres personas. Las investigaciones deberán determinar si los cinco detenidos están vinculados directamente con el ataque y qué responsabilidad tendría cada uno de ellos.