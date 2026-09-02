Corte de Sullana inicia curso de lengua de señas para fortalecer una atención inclusiva
La capacitación busca eliminar barreras de comunicación y brindar una atención más accesible a las personas con discapacidad auditiva.
La Corte Superior de Justicia de Sullana, en coordinación con el Gobierno Regional Piura, a través de OREDIS, dio inicio al curso de “Lengua de Señas”, dirigido a servidores jurisdiccionales y administrativos, orientadoras judiciales y jueces de paz, con el objetivo de fortalecer una atención inclusiva y accesible.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente de la Corte de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien destacó la importancia de esta capacitación para eliminar barreras de comunicación y garantizar un mejor acceso a los servicios de justicia para las personas con discapacidad auditiva.
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También participó el Lic. Domingo Peñas Iparraguirre, subgerente regional de Desarrollo Social, quien informó que el curso tendrá una duración de tres meses y será desarrollado de manera presencial, permitiendo a los participantes adquirir herramientas prácticas para la comunicación mediante lengua de señas.