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Fiscalía inició investigación preliminar en contra de Kelly Portalatino tras atropellar a un ciclista en Cercado de Lima

El Ministerio Público dispuso diligencias urgentes, como la prueba de dosaje etílico y la revisión de cámaras de seguridad, mientras la excongresista permanece detenida en flagrancia dentro de la comisaría de Monserrat.

La Fiscalía inicia investigación preliminar contra excongresista Kelly Portalatino por el atropello de un ciclista en Cercado de Lima.
La Fiscalía inicia investigación preliminar contra excongresista Kelly Portalatino por el atropello de un ciclista en Cercado de Lima. | Composición/LR
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La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, bajo la conducción de la fiscal Berenice Romero Ohama, abrió una investigación preliminar a la excongresista Kelly Portalatino por el accidente en el que embistió a un ciudadano que manejaba una bicicleta eléctrica.

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La representante de la Fiscalía ordenó tomar la declaración de los policías intervinientes, realizar la pericia de dosaje etílico a la exlegisladora y realizar el reconocimiento médico-legal del herido.

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Asimismo, dispuso la revisión de las cámaras de videovigilancia instaladas en el cruce de la avenida Pacasmayo y el jirón Guillermo Dansey con el propósito de aclarar los hechos. Mientras avanzan estas diligencias iniciales, la investigada continúa bajo custodia policial en calidad de detenida en flagrancia.

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