Fiscalía inició investigación preliminar en contra de Kelly Portalatino tras atropellar a un ciclista en Cercado de Lima

La Fiscalía inicia investigación preliminar contra excongresista Kelly Portalatino por el atropello de un ciclista en Cercado de Lima. | Composición/LR

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La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, bajo la conducción de la fiscal Berenice Romero Ohama, abrió una investigación preliminar a la excongresista Kelly Portalatino por el accidente en el que embistió a un ciudadano que manejaba una bicicleta eléctrica.

La representante de la Fiscalía ordenó tomar la declaración de los policías intervinientes, realizar la pericia de dosaje etílico a la exlegisladora y realizar el reconocimiento médico-legal del herido.

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Asimismo, dispuso la revisión de las cámaras de videovigilancia instaladas en el cruce de la avenida Pacasmayo y el jirón Guillermo Dansey con el propósito de aclarar los hechos. Mientras avanzan estas diligencias iniciales, la investigada continúa bajo custodia policial en calidad de detenida en flagrancia.

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