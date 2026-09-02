Falsa encuesta atribuida a Ipsos difundió supuestos resultados de intención de voto para la Municipalidad Distrital de Carabayllo

LO VERDADERO:

Recientemente, Ipsos ha difundido una encuesta de intención de voto para la Municipalidad Distrital de Carabayllo, en la que Ladislao Espinoza lideraba con 18,4%.

LO FALSO:

El estudio presentaba inconsistencias, como errores en la escritura de los nombres de los candidatos y de su supuesta ficha técnica. Esta, además, se encontraba incompleta.

Por otro lado, mostraba un diseño distinto al que habitualmente utilizaba Ipsos. De igual manera, no figuraba en sus canales oficiales.

Ipsos indicó a Verificador de La República que no elaboró dicho material y luego la desmintió públicamente a través de sus canales oficiales.

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, circuló en Facebook una supuesta encuesta sobre la intención de voto para la Municipalidad Distrital de Carabayllo. Según la publicación, Ladislao Espinoza, de Alianza para el Progreso, lideraba las preferencias con 18,4%; seguido de Nandy Cordova, de Renovación Popular, con 16,3%; y Wilmer Valverde, de Podemos Perú, con 11,8%. Los demás candidatos registraban porcentajes inferiores al 10,3%.

Estudio viralizado en redes sociales. Foto: Facebook

A pesar de lo indicado, diversos elementos del estudio pusieron en duda su autenticidad. En primer lugar, este fue atribuido a Ipsos y, si bien presentaba una ficha técnica, requisito establecido en el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), esta se encontraba incompleta. Omitía elementos clave como el margen de error, el nivel de confianza, el tipo de muestreo, la fecha de realización del trabajo de campo, entre otros.

Información requerida por el JNE en una ficha técnica. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Por otro lado, el estudio presentaba un diseño distinto al que habitualmente utiliza Ipsos. Además, no figuraba en la página web ni en las redes sociales oficiales de la entidad.

La encuesta presenta un diseño distinto al que usualmente utiliza Ipsos. Foto: Facebook / Ipsos | Composición: LR

A ello se sumaron varias inconsistencias en la redacción del material. Por ejemplo, Ladislao Espinoza aparecía únicamente con el apodo “Ladi Espinoza”, mientras que Nandy Cordova figuraba como “Nandi Cordova”, con “i” en lugar de “y” —de acuerdo con la información oficial consignada en el portal “Conoce a tus candidatos - Voto informado” del JNE—.

Los nombres correctos de los candidatos pueden corroborarse en el portal del JNE. Foto: Facebook / JNE | Composición: LR

También se identificaron errores en la supuesta ficha técnica, como la frase “encuesta de intención de voto Carabayllo a realizada por Ipsos Perú”, en lugar de “encuesta de intención de voto en Carabayllo, realizada por Ipsos Perú”. Del mismo modo, debajo se mencionaba al “distrito Carallo” en vez del “distrito Carabayllo”.

Errores en la redacción de la supuesta ficha técnica. Foto: Facebook

Ante estas inconsistencias, Verificador de La República se comunicó con Ipsos para consultar sobre el supuesto estudio. Su representación confirmó que no le pertenecía y aclaró que se trataba de contenido falso.

Posteriormente, la entidad se pronunció a través de sus plataformas oficiales. “Desmentimos esta información que está circulando en redes sociales”, aclaró.

Ipsos se pronunció vía redes sociales. Foto: Ipsos (X)

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se viralizó una encuesta de intención de voto para la Municipalidad Distrital de Carabayllo atribuida a Ipsos. Sin embargo, se trata de contenido falso. La publicación presentaba diversas inconsistencias, como errores en los nombres de los candidatos y en la redacción de su supuesta ficha técnica, además de no figurar en los canales oficiales de la entidad. En conversaciones con Verificador de La República, esta aclaró que no realizó dicho estudio y posteriormente la desmintió a través de sus plataformas oficiales.