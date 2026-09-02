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Capturan a presunto implicado en asesinato de periodista Raúl Celis tras más de un año en Iquitos

El comunicador, conocido por sus críticas a autoridades locales, fue asesinado en un ataque a mano armada mientras se dirigía a su trabajo. La investigación continúa para identificar más implicados en el crimen.

Autoridades confirmaron que se trata del primer intervenido por el crimen del periodista
Autoridades confirmaron que se trata del primer intervenido por el crimen del periodista | Composición LR
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La Policía Nacional capturó en Iquitos a Julio Noa Ahuanari, señalado como presunto implicado en el asesinato del periodista Raúl Celis, ocurrido el 7 de mayo de 2025. Se trata del primer detenido por este crimen luego de aproximadamente un año y cuatro meses de diligencias policiales y fiscales.

El comunicador fue asesinado cuando se dirigía a su centro de trabajo en la ciudad de Iquitos. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron a Raúl Celis y le dispararon, provocándole la muerte.

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Celis trabajaba en una conocida emisora radial de Iquitos y era reconocido en Loreto por su estilo frontal al abordar temas políticos y de interés regional. Durante sus programas realizaba críticas directas a autoridades y exautoridades de la provincia de Maynas y de la región Loreto.

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lr.pe

Detenido niega participación en el asesinato de Raúl Celis

Tras su intervención, Julio Noa Ahuanari negó ser responsable del homicidio y aseguró ante los efectivos policiales que es inocente. El investigado pidió que las autoridades desarrollen las diligencias necesarias para esclarecer las acusaciones en su contra.

Durante la intervención también estuvo presente su conviviente, Ruth Rodríguez, quien manifestó que desconocía las denuncias por homicidio que pesan sobre Noa Ahuanari.

La mujer explicó que su pareja acudía periódicamente a firmar ante las instancias judiciales debido a una investigación previa relacionada con el presunto delito de robo agravado.

Luego de su captura, Noa Ahuanari fue trasladado a las instalaciones policiales correspondientes, donde se desarrollarán las diligencias destinadas a establecer cuál habría sido su participación en el asesinato del periodista.

Policía busca a más implicados en el crimen

La captura de Julio Noa Ahuanari constituye el primer resultado de las investigaciones por el asesinato de Raúl Celis. Sin embargo, la Policía informó que las diligencias continúan para identificar y ubicar a los demás involucrados en el ataque.

Los peritajes y demás actuaciones buscan determinar la participación específica del detenido y esclarecer las circunstancias que rodearon el sicariato. Entre los objetivos de la investigación también se encuentra establecer el móvil del homicidio y determinar quiénes estuvieron detrás de su planificación y ejecución.

El Ministerio Público coordina con la Policía Nacional las acciones correspondientes al caso y las medidas legales que puedan solicitarse contra el investigado.

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lr.pe

¿Quién era Raúl Celis?

Raúl Celis era un periodista reconocido en la región Loreto y desarrollaba su actividad profesional principalmente en Iquitos. Desde sus espacios radiales se caracterizaba por formular críticas y comentarios sobre la coyuntura política y las autoridades de la región.

Su asesinato ocurrió mientras se trasladaba hacia su centro de trabajo y generó preocupación entre periodistas y ciudadanos de Loreto debido a la modalidad utilizada por los atacantes.

A más de un año del crimen, la investigación registra ahora su primer detenido, aunque todavía permanece pendiente determinar quiénes participaron directamente en el ataque y cuál fue el motivo que llevó a ordenar el asesinato del comunicador.

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