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¿Ríos más caudalosos por lluvias o glaciares que mueren? El IPEN analiza la huella del agua frente a El Niño

Este método ayuda a identificar fuentes de agua de ríos, lagunas y acuíferos, especialmente ante fenómenos como El Niño y el derretimiento de glaciares.

Mediante el análisis de isótopos ambientales, los especialistas pueden identificar fuentes de agua como lluvias, glaciares y acuíferos, lo que complementa estudios hidrológicos existentes.
Mediante el análisis de isótopos ambientales, los especialistas pueden identificar fuentes de agua como lluvias, glaciares y acuíferos, lo que complementa estudios hidrológicos existentes. | Foto: Difusión
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El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) emplea técnicas de hidrología isotópica para determinar de dónde proviene el agua, cómo se desplaza y cuánto tiempo permanece almacenada en diferentes sistemas hídricos. Este trabajo se desarrolla a partir del análisis de isótopos ambientales presentes de manera natural y permite obtener información sobre ríos, lagunas y acuíferos, especialmente ante fenómenos que alteran la disponibilidad del recurso, como El Niño y el retroceso de los glaciares.

La composición isotópica funciona como una señal propia del agua que permite reconstruir parte de su origen y recorrido. Con estos datos, los especialistas pueden complementar los estudios hidrológicos existentes y diferenciar las fuentes que alimentan un determinado caudal. La información generada busca aportar evidencia científica útil para la gestión, investigación y protección de los recursos hídricos en distintas regiones del Perú.

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Así identifica el IPEN si el agua de ríos y acuíferos proviene de lluvias, glaciares u otras fuentes

La hidrología isotópica analiza elementos que ya forman parte del agua, por lo que no es necesario incorporar sustancias adicionales para realizar este tipo de estudios. Los especialistas interpretan esas características naturales para conocer aspectos como la procedencia del recurso, su trayectoria, el periodo que permaneció almacenado y los cambios que experimentó antes de llegar a un río, laguna o depósito subterráneo.

Esta metodología permite ampliar la información obtenida mediante otras disciplinas. Por ejemplo, un incremento del caudal de un río no necesariamente significa que exista una mayor disponibilidad de agua generada por las lluvias. Parte de ese volumen también puede proceder del derretimiento de hielo glaciar, una reserva acumulada durante largos periodos cuya recuperación no siempre ocurre a la misma velocidad con la que se pierde.

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El Niño y el retroceso glaciar cambian las reservas de agua: qué revelan los análisis isotópicos

El fenómeno El Niño puede modificar las condiciones de temperatura y precipitación en el territorio peruano. Sus efectos varían según la zona: mientras algunas regiones pueden registrar lluvias intensas, otras pueden enfrentar una menor disponibilidad hídrica. Frente a estas variaciones, los estudios isotópicos ayudan a identificar cómo se modifican las fuentes que abastecen ríos, acuíferos y lagunas.

Para obtener una lectura más completa, el análisis isotópico puede combinarse con información hidrológica y glaciológica. De esa manera, es posible diferenciar cuánto aporta cada fuente al volumen de agua observado. El IPEN también articula investigaciones con entidades relacionadas con el estudio, administración y fiscalización del agua, entre ellas la Autoridad Nacional del Agua, el INAIGEM, el Instituto Geofísico del Perú, el IMARPE y el OEFA.

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