Quién era Raúl Celis, el periodista asesinado en Iquitos mientras se trasladaba en una mototaxi

El periodista Raúl Celis López, conocido conductor de radio en Iquitos, fue asesinado esta mañana por presuntos sicarios mientras se dirigía en mototaxi a su centro de trabajo en la capital de Loreto. El crimen ocurrió alrededor de las 5:20 a. m., en la intersección de las calles Brasil y Fanning.

Según testigos, minutos después de salir de su vivienda, Celis abordó una mototaxi de confianza cuando dos delincuentes en una motocicleta lo interceptaron. Sin mediar palabra, le dispararon directamente en la cabeza. Lo más alarmante es que no se trató de un robo, pues los atacantes no se llevaron nada.

¿Quién era Raúl Celis?

Ramiro Raúl Celis López fue conductor del programa periodístico "Hora Zero" en Radio Karibeña de Iquitos. Reconocido por su estilo directo y crítico, Celis se destacó por denunciar casos de corrupción, extorsión y criminalidad que afectan a la región, convirtiéndose en una voz influyente y respetada en la comunidad.

Su hijo, profundamente afectado por el crimen, lo recordó en un emotivo mensaje en redes sociales como un hombre valiente y consecuente, que nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba y luchó siempre por las causas justas. "Mi padre fue mi amigo, una persona firme y perseverante que nos enseñó a nunca retroceder y a buscar la verdad por delante", expresó.

Según Anita Tirado, productora de la emisora donde trabajaba, Celis no había recibido amenazas previas. "Él no ha recibido ninguna amenaza. No me ha comentado nada. Era directo, hablaba de políticos, inseguridad ciudadana, pero no me mencionó nada. Estoy sorprendida por lo ocurrido", declaró Tirado.

Iquitos exige justicia por asesinato del periodista Raúl Celis

El asesinato del periodista Raúl Celis ha generado conmoción en Iquitos, donde la comunidad exige justicia y acciones inmediatas para esclarecer el crimen. Más de 100 personas se concentraron frente a la sede de la Policía Nacional del Perú en la Región Policial de Loreto, incluyendo miembros del gremio de construcción civil

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) solicitó a la Fiscalía y a las autoridades competentes actuar con máxima celeridad para esclarecer los móviles del atentado. Por su parte, la Corporación Universal, empresa a cargo de Radio Karibeña, expresó su pesar y exigió justicia. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también condenó el asesinato del comunicador, exigiendo una investigación rápida y transparente.

Revelan detalles del ataque contra el periodista Raúl Celis

El ataque ocurrió mientras Raúl Celis se dirigía a su trabajo en una mototaxi de confianza. Henry Sánchez, reportero y colega del fallecido, fue uno de los primeros en llegar al lugar y, al principio, creyó que se trataba de un accidente debido a la presencia de una motocicleta.

Sánchez relató a La República que incluso conversó con el conductor del mototaxi que trasladaba a Celis, confirmando que era un conductor de confianza del periodista. "Lo que me contó el mototaxista es que le dispararon al señor Celis, pero estos sujetos estaban sin capucha en una motocicleta que después de dispararle fugaron con dirección desconocida".

Ahora, Sánchez lidera una protesta frente a la Región Policial de Loreto junto a un grupo de ciudadanos que exigen justicia por el crimen.