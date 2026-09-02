'Jhonsson Pulpo' llega a Lima: ministro del Interior afirma que estuvo involucrado en caso Trujillo

Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’, fue capturado en Bolivia y llegó a Lima esta tarde. | Latina

Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’, fue capturado en Bolivia y llegó a Lima esta tarde. | Latina

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Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, aterrizó hacia las 6.00 p.m. en el Grupo Aéreo N.º 8 del Callao a bordo de una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea del Perú procedente de Juliaca, luego de haber sido capturado el martes en La Paz, Bolivia, en un operativo conjunto con apoyo del FBI y la DEA, y entregado a las autoridades peruanas en la frontera de Desaguadero.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta y el ministro del Interior, César Astudillo, se hicieron presentes. Astudillo precisó que existen elementos que lo vinculan con el secuestro del empresario Jenss Lara y la matanza de sus cuatro acompañantes en Húsares de Junín, Trujillo. Cruz Torres enfrenta una condena de cadena perpetua.

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¿Qué sigue para ‘Jhonsson Pulpo’?

Cruz Torres arribó a la capital junto a Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, quien también fue capturado durante el operativo conjunto entre las policías de Perú y de Bolivia.

Ambos serán trasladados a la sede de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía, que está ubicada en la avenida Aramburú, en el distrito limeño de San Isidro, para afrontar las primeras diligencias del proceso que se le sigue en el país.

Delitos de cabecilla de Los Pulpos

Sobre el líder de la organización criminal Los Pulpos de Cruz Blanca pesa una condena de cadena perpetua por el asalto a mano armada que en marzo de 2020 terminó con la vida de una comerciante en Trujillo. De acuerdo con información del Ministerio del Interior (Mininter), Cruz Torres fue hallado responsable del delito de robo agravado con subsecuente muerte. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo determinó que el hoy detenido participó en el despojo de las pertenencias de la víctima y que, como consecuencia directa del asalto, la mujer perdió la vida.

Por ese hecho, el tribunal impuso la máxima pena contemplada en el ordenamiento penal peruano. También está procesado por los delitos de homicidio calificado, sicariato, organización criminal, secuestro agravado, entre otros.