SENCICO ofrece más de 1 400 vacantes para estudiar carreras técnicas en el sector construcción y saneamiento a nivel nacional

La Escuela Superior Técnica del SENCICO abrirá inscripciones hasta el 6 de agosto para el Examen de Admisión 2026-II. Fuente: difusión.

La Escuela Superior Técnica del SENCICO abrirá inscripciones hasta el 6 de agosto para el Examen de Admisión 2026-II. Fuente: difusión.

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¿Estás listo para construir tu futuro? La Escuela Superior Técnica (EST) del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción –SENCICO–, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), realizará el próximo 8 de agosto el Examen de Admisión 2026-II, dirigido a jóvenes, egresados de 5° de secundaria, trabajadores de construcción civil e independientes una oportunidad de ser parte de la institución educativa líder en la formación de profesionales técnicos preparados para los desafíos del rubro.

En ese sentido, la EST colocará a disposición 1 487 vacantes distribuidas en nueve carreras profesionales técnicas vinculadas al sector construcción y saneamiento en 13 ciudades del país de manera simultánea con el propósito de ampliar la formación profesional técnica a nivel nacional.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de agosto con vacantes limitadas en la nueva plataforma de inscripción del SENCICO, el cual comprende una página web moderna y segura que permite a los postulantes registrarse de manera rápida y sencilla desde cualquier lugar disponible.

Se ofrecerán 1,487 vacantes en nueve carreras técnicas vinculadas al sector construcción y saneamiento. Fuente: difusión.

Los interesados pueden obtener mayor información sobre el proceso de inscripción, sedes y vacantes disponibles a través de las Redes Sociales oficiales del SENCICO, así como en la Sede Central de la institución: Av. De La Poesía 351, San Borja (altura de la cuadra 15 de la Av. Canadá).

¿En qué consiste el Examen de Admisión?

El Examen de Admisión 2026-II, es una prueba cognitiva dirigido al público en general, el cual comprende jóvenes y trabajadores de construcción civil, el cual mantiene la misma estructura y nivel de exigencia que el proceso anterior.

En ese sentido, el proceso constará de 50 preguntas distribuidas en las áreas de Razonamiento Verbal (15), Razonamiento Matemático (15), Cultura General (5), Historia del Perú y del mundo (5), Geografía del Perú y del mundo (5), así como de Educación Cívica (5).

Cada respuesta correcta tiene valor de puntaje positivo, sin penalidad. Para lograr el ingreso, el postulante debe alcanzar un mínimo de 54 puntos, y la selección se realizará por estricto orden de mérito, de acuerdo con las bases del proceso.

¿Qué carreras ofrece SENCICO?

SENCICO, reconocido por su excelencia en formar profesionales técnicos altamente calificados en el sector construcción y saneamiento, ofrecerá nueve carreras profesionales técnicas en el sector construcción:

Edificaciones

Diseño de Interiores

Topografía y Geodesia

Administración de Obras de Construcción Civil

Dibujo Digital aplicado a la Construcción (modalidad presencial y virtual)

(modalidad presencial y virtual) Geomática

Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto

El examen constará de 50 preguntas en áreas como razonamiento verbal y matemático. Fuente: difusión.

Asimismo, se ofrecerá dos carreras con enfoque dual en saneamiento:

Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales

Gestión de Redes de Agua Potable y Agua Residual

Las vacantes se extienden a nivel nacional con sedes en: Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Piura, Trujillo, Ayacucho, Huancayo, Iquitos, Cajamarca y Puno. Los postulantes podrán realizar el pago por el Derecho de Admisión a través de la billetera digital Yape, así como en las ventanillas y agentes autorizados de los bancos BCP y BBVA.

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