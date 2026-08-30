Pronied realizará trabajos preventivos en los techos de colegios en riesgo ante el incremento de lluvias por el fenómeno El Niño. | Foto: composición LR

Pronied realizará trabajos preventivos en los techos de colegios en riesgo ante el incremento de lluvias por el fenómeno El Niño. | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio de Educación (Minedu), a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), prepara un plan de mantenimiento preventivo para los colegios públicos que podrían verse afectados por el periodo de lluvias asociado al fenómeno El Niño. La medida busca atender las condiciones de los techos antes de que se intensifiquen las precipitaciones.

De acuerdo con el Pronied, cerca de 27 mil de las más de 55 mil instituciones educativas públicas del país se encuentran en situación de riesgo. Los locales identificados están principalmente en zonas suburbanas de la costa, además de sectores de la sierra centro y sur y de la selva.

TE RECOMENDAMOS ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

Pronied alista reparación de techos y canaletas en colegios ante intensificación de lluvias

El plan contempla intervenir las coberturas de los centros educativos mediante trabajos de resane y mantenimiento preventivo. Según explicó Pedro Morales Gonzales, presidente ejecutivo del Pronied, en una entrevista con Agencia Andina, el objetivo es aprovechar los meses previos a la temporada de lluvias para ejecutar estas labores en los locales que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Las acciones también consideran la reparación de canaletas deterioradas y la instalación de estos sistemas en los colegios que no cuentan con ellos. Su función será facilitar el desplazamiento del agua hacia sectores con menor pendiente y evitar que las precipitaciones se acumulen cerca de las aulas. Para ejecutar el programa, el sector Educación deberá contar con una partida presupuestaria, cuya asignación será evaluada en una próxima reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Minedu prevé construir 2.000 colegios e intervenir otros 3.000 durante los próximos cinco años

El mantenimiento preventivo forma parte de las medidas adoptadas tras la declaratoria de emergencia de la infraestructura educativa pública a nivel nacional. Esta disposición fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 013-2026-MINEDU y contempla diferentes tipos de intervención según las necesidades de cada institución educativa.

Como parte de este proceso, el Gobierno prevé construir 2.000 nuevos colegios en un periodo de cinco años y realizar intervenciones en otros 3.000 locales educativos. Las obras dependerán del estado de cada infraestructura: algunas requerirán mantenimiento o rehabilitación, mientras que otras necesitarán trabajos integrales o el reemplazo de sus instalaciones por una nueva infraestructura.