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Ignacio Buse logra histórica clasificación en el ranking ATP tras ser campeón del Winston-Salem

Con solo 22 años, Ignacio Buse rompe el Top 30 del ranking ATP y se consolida como el tercer mejor tenista peruano de la historia.

Hazaña del tenis peruano: Ignacio Buse conquista Winston-Salem y logra el mejor ranking de su carrera
Hazaña del tenis peruano: Ignacio Buse conquista Winston-Salem y logra el mejor ranking de su carrera | FOTO: Instagram Winston-Salem
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Semana dorada para el tenis peruano. Ignacio Buse conquistó su segundo título de la temporada tras proclamarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem. ‘Nacho’ superó con autoridad en la final al británico Arthur Fery por 6-3 y 6-2, sumando este trofeo en pista rápida al ATP 500 de Hamburgo obtenido en mayo.

El paso de Buse por el cemento de Carolina del Norte ratificó su madurez táctica y solidez física. Tras superar a rivales de jerarquía durante la semana —incluida una trabajada victoria sobre Benjamin Bonzi en semifinales—, el peruano no dio margen de reacción a Fery en el duelo decisivo.

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Con un servicio efectivo (70% de puntos ganados con el primer saque) y agresividad desde la devolución, Buse concretó cuatro quiebres para sellar el triunfo en una hora y 20 minutos. El logro lo convierte, además, en el campeón más joven en la historia del certamen.

Salto histórico en el ranking ATP

La consagración impulsará a Buse hasta el puesto 30 del ranking ATP, su mejor ubicación profesional. Con este ascenso, se transforma en el tercer tenista peruano en la historia en romper la barrera del Top 30, uniéndose al selecto club nacional junto a Pablo Arraya (29°) y Jaime Yzaga (18°).

Próximo rival de Ignacio Buse

Esta marca le asegura llegar como cabeza de serie al US Open, donde debutará en la primera ronda frente al local Marcos Giron. Por lo que, sin tiempo para festejos prolongados, "Nacho" ya está listo para hacer otro gran torneo el próximo martes 1 de septiembre en un horario aún por confirmar.

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