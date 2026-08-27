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Declaran en emergencia la infraestructura educativa pública nacional: más de 31.000 colegios estarían en riesgo de colapso

A través de un decreto supremo, el Ejecutivo dispuso la ampliación y construcción de nuevos espacios educativos, así como el fortalecimiento de su planificación y gestión, entre otras acciones para garantizar el cierre de brechas.

Ejecutivo declara en emergencia infraestructura educativa pública
Ejecutivo declara en emergencia infraestructura educativa pública | Foto: Andina / Difusión
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El Poder Ejecutivo declaró en situación de emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional. La medida apunta a reducir de manera acelerada las brechas existentes en este sector a través de acciones concretas establecidas por el Decreto Supremo N.° 013-2026-MINEDU, publicado en el diario oficial El Peruano.

Entre las acciones dispuestas, se encuentra la ampliación y construcción de nuevos espacios educativos, el fortalecimiento de su planificación y gestión, y el mantenimiento y sostenibilidad de las inversiones. Además, se considera la adopción de las acciones administrativas necesarias durante el proceso de reforma normativa.

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Minedu a cargo de la reforma

El decreto encarga al Ministerio de Educación (Minedu) la elaboración de las normas necesarias para dar inicio al proceso de mejora de la infraestructura educativa nacional, así como la formulación de la propuesta normativa legal que crea el sistema funcional de infraestructura educativa de alcance nacional, y su ente rector adscrito al Minedu.

La cartera tiene un plazo no mayor de 30 días hábiles para cumplir con este encargo, contados desde la publicación de la norma. Asimismo, se dispone que la implementación de esta disposición se financiará con cargo al presupuesto institucional del Minedu, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Roles definidos

El documento precisa que la declaratoria permitirá diferenciar las funciones de rectoría, planificación y formulación de políticas públicas que corresponden al Minedu, de aquellas relacionadas con la ejecución, supervisión técnica, fiscalización y asistencia especializada en infraestructura educativa.

El decreto supremo lleva la firma de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Educación, José Antonio Chang.

Más de 31.000 colegios en riesgo de colapso

La norma se publica en un contexto de alerta por el fenómeno El Niño y la eventual ocurrencia de un movimiento telúrico. Según información atribuida al Minedu y a la Cámara de Comercio Exterior por Panamericana Televisión, más del 55% de colegios públicos a nivel nacional están bajo peligro ante un fuerte sismo o los efectos del evento climático.

“La información que nosotros manejamos nos indica que existen alrededor de 31.000 unidades escolares, colegios públicos a lo largo del país, que están en riesgo de colapso”, señaló al medio Luis Lescano, expresidente del Consejo Nacional de Educación.

Lescano agregó que entre el 26% y 27% de estos colegios están en situaciones críticas y el resto requiere de fortalecimiento y reconstrucción. Cajamarca lidera la lista con más de 4.000 instituciones educativas con riesgo de colapso, seguido de Cusco con más de 2.000 escuelas. En Lima, más de 400 escuelas presentan una vulnerabilidad similar.

El informe también señala que, hasta el 2026, existiría una brecha de más de S/170.000 millones para atender reparaciones y mejoras en instituciones educativas públicas a nivel nacional, de acuerdo con datos atribuidos a las mismas fuentes.

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