Cómo activar la alerta de sismos de Google en tu celular Android: paso a paso para recibir avisos segundos antes de un temblor

El sistema de alertas de Google funciona mediante acelerómetros en los teléfonos, que detectan vibraciones y envían datos a sus servidores. | Foto: Andina/Google/Composición LR

El sistema de alertas de Google funciona mediante acelerómetros en los teléfonos, que detectan vibraciones y envían datos a sus servidores. | Foto: Andina/Google/Composición LR

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Los usuarios de celulares Android pueden activar gratuitamente el sistema de alertas de sismos de Google para recibir notificaciones cuando se detecta un movimiento sísmico cercano. La herramienta utiliza los sensores de los teléfonos y la ubicación aproximada del dispositivo para advertir a las personas que podrían encontrarse dentro de una zona afectada.

En Perú, donde existe una alta actividad sísmica por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, esta función puede servir como complemento a otras medidas de preparación. Sin embargo, el sistema no predice terremotos: identifica movimientos que ya comenzaron y, dependiendo de la distancia al epicentro, el aviso puede llegar antes, durante o después de que el usuario perciba el temblor.

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¿Cómo activar las alertas de sismos de Google en un celular Android?

El procedimiento puede variar ligeramente según la marca o modelo del equipo. En la mayoría de celulares Android, los pasos son los siguientes:

Ingresa a “Configuración” o “Ajustes”.

a “Configuración” o “Ajustes”. Busca la sección “Seguridad y emergencia”.

la sección “Seguridad y emergencia”. Selecciona “Alertas de terremotos” o “Alertas de sismos”.

“Alertas de terremotos” o “Alertas de sismos”. Activa la opción para recibir las notificaciones.

la opción para recibir las notificaciones. Mantén habilitados los datos móviles o la conexión Wi-Fi para poder recibir los avisos.

Si la opción no aparece dentro de “Seguridad y emergencia”, puede encontrarse en otra ruta. Algunos equipos permiten acceder desde “Ubicación”, luego “Servicios de ubicación” o “Avanzado”, y finalmente “Alertas de terremotos”.

Google no predice terremotos: así funciona realmente la alerta sísmica

El sistema Android Earthquake Alerts System utiliza los acelerómetros incorporados en los teléfonos para detectar vibraciones que podrían corresponder a un sismo. Cuando varios dispositivos registran movimientos compatibles, la información se envía a los servidores de Google para estimar la zona afectada y generar las alertas.

Los celulares funcionan así como una extensa red de pequeños sensores distribuidos en distintas ubicaciones. La advertencia puede llegar con algunos segundos de anticipación en ciertos casos, pero esto depende de factores como la distancia entre el usuario y el epicentro, la velocidad de propagación de las ondas y el momento en que el sistema confirma el evento.

Google también advierte que no todos los sismos pueden ser detectados y que las primeras estimaciones de magnitud o intensidad pueden presentar variaciones. Además, recibir una notificación no significa necesariamente que el movimiento será fuerte en la ubicación del usuario.