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Ley Seca por Elecciones 2026 no termina hoy: evita multas y hasta 6 meses de cárcel por consumir o vender licor antes de tiempo

Esta medida, que comenzó el 3 de octubre, busca garantizar un ambiente adecuado para la votación, con sanciones para quienes la incumplan.

Asimismo, se informa que las personas bajo los efectos del alcohol no podrán ingresar a los centros de votación, garantizando así una jornada electoral tranquila y ordenada.
Asimismo, se informa que las personas bajo los efectos del alcohol no podrán ingresar a los centros de votación, garantizando así una jornada electoral tranquila y ordenada.Foto: Andina/Composición LR
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La Ley Seca establecida por las Elecciones Regionales y Municipales 2026 continúa vigente este domingo 4 de octubre y restringe el expendio de bebidas alcohólicas a nivel nacional. La medida comenzó el sábado 3 de octubre y permanecerá activa durante la jornada electoral, por lo que los establecimientos comprendidos en la prohibición deben mantener cerradas sus actividades vinculadas con la venta de licor.

La restricción no concluye cuando terminan las votaciones, sino recién el lunes 5 de octubre a las 8.00 a. m. Durante este periodo, la legislación electoral contempla sanciones para los establecimientos que incumplan la prohibición. Además, la normativa establece que las personas en estado de ebriedad no pueden ingresar a los centros de votación.

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La Ley Seca comenzó a las 8.00 a. m. del sábado 3 de octubre y tendrá una duración de 48 horas. De acuerdo con la información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la prohibición finalizará a las 8.00 a. m. del lunes 5 de octubre, por lo que seguirá vigente durante todo el domingo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La medida está contemplada en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones y prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas de cualquier tipo durante el periodo establecido. Los establecimientos o espacios comerciales dedicados exclusivamente a esta actividad deben permanecer cerrados mientras se mantenga la restricción.

La prohibición se concentra en la venta de bebidas alcohólicas. Según la información proporcionada, la norma no impide que una persona consuma en su vivienda una bebida que ya tenía antes del inicio de la medida. Sin embargo, existen restricciones relacionadas con el ingreso a los locales de votación para quienes se encuentren bajo los efectos del alcohol.

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¿Qué sanciones reciben los negocios que venden alcohol durante la Ley Seca?

El incumplimiento de la Ley Seca puede generar consecuencias penales y económicas para los responsables de establecimientos destinados exclusivamente al expendio de bebidas alcohólicas. El artículo 390 de la Ley Orgánica de Elecciones contempla una pena privativa de libertad no mayor de seis meses, además de una multa para quienes hagan funcionar estos locales durante el periodo prohibido.

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la sanción económica señalada es de al menos 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por 30 días de multa, monto que equivale a S/3.390. Esta penalidad se aplica en el marco de las disposiciones electorales vigentes para la jornada.

Por otro lado, la ONPE recordó que las personas en estado de ebriedad no podrán ingresar a los centros de votación. Según explicó Juan Heredia, especialista de capacitación y formación electoral de la ONPE, los miembros de mesa pueden solicitar que un elector se retire si llega bajo los efectos del alcohol y que regrese posteriormente para emitir su voto.

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