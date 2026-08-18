Sedapal suspenderá el servicio de agua hasta por 12 horas este 18 de agosto: estos distritos de Lima serán afectados
Las interrupciones de agua variarán de acuerdo con cada área, con cortes que van desde las 7:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Consulta el cronograma exacto de Sedapal para más detalles.
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Sedapal ha programado nuevos cortes de agua para este martes 18 de agosto en diferentes sectores de Lima Metropolitana. La suspensión temporal del servicio se realizará en zonas específicas de Ate, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Lurigancho, Santiago de Surco y Comas, según el cronograma difundido por la empresa.
Las interrupciones tendrán una duración variable y se producirán en distintos horarios, de acuerdo con el distrito y la zona afectada. Sedapal indicó que los cortes responden principalmente a trabajos de mantenimiento preventivo y, en el caso de Lurigancho, a labores de limpieza de un reservorio. Estas son las áreas que no contarán con agua durante el martes.
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Distritos que no tendrán agua este martes 18 de agosto
Ate
- Hora del corte: De 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos. Cuadrante: A. H. 24 de Setiembre parte alta.
Pachacámac
- Hora del corte: De 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Zonas afectadas: Asociación de la UPIS Vista Alegre de Manchay; asociación Centro Poblado Rural La Unión de Manchay Alto; C.P.R. Los Huertos de Manchay, sectores A Los Eucaliptos, F y R Los Álamos; C.P.R. Los Huertos de Manchay, parcela 1 sector R; A. H. San Cristóbal.
San Juan de Miraflores
- Hora del corte: De 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. Señor de los Milagros, A. H. Unión y Paz, A. H. Las Terrazas de Villa, A. H. Las Torres de Melgar mz. N, A. H. Altos de Manuel Scorza, A. H. Los Balcones de Villa, A. H. Villa Victoria, A. H. sector 1 grupo 6 y A. H. sector 1 grupo 1.
Lurigancho
- Hora del corte: De 12:00 m. a 5:00 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. Sector Las Flores Norte - Anexo 8, Agrup. Santa Rosa - Cerro Camote, APV Paz Desarrollo San Pedro y San Pablo, APV Villa Esperanza, Asoc. 11 de Junio - Chasquis Parte Alta, Asoc. Junta Vecinal Señor de los Milagros, Asoc. Las Praderas de San Antonio, Asoc. Sector A1 - Jicamarca - Anexo 8, Asoc. Sector Norte - Parte Alta, Pueblo Jicamarca - Anexo 8.
Santiago de Surco
- Hora del corte: De 12:00 m. a 11:00 p. m.
- Zonas afectadas: Urb. La Alborada, urb. Las Gardenias, urb. Residencial Higuereta y urb. Tambo de Monterrico. Cuadrante: av. Caminos del Inca, av. Intihuatana, av. Higuereta, jr. José María Quiroga y jr. Coronel Miguel Zamora.
Comas
- Hora del corte: De 12:00 m. a 8:00 p. m.
- Zonas afectadas: Urb. Huaquillay, urb. El Parral y urb. Villa Hiper.