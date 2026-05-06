Corte Superior de Justicia de La Libertad emite comunicado sobre polémica liberación

Corte Superior de Justicia de La Libertad brinda comunicado a la opinión pública. Fuente: Difusión.

Corte Superior de Justicia de La Libertad brinda comunicado a la opinión pública. Fuente: Difusión.

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Ante las recientes publicaciones difundidas por diversos medios digitales en torno a una controvertida liberación relacionada con un hecho ocurrido el domingo 3 de mayo del 2026, a las 9.00 p. m., la Corte Superior de Justicia de La Libertad emite un comunicado a la opinión pública con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

En este pronunciamiento, la institución busca precisar la información difundida, ofrecer el contexto correspondiente sobre las decisiones adoptadas y reafirmar su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto al debido proceso.