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Sociedad

Claridad Ruesta: “Los mitos sobre el autismo son barreras para el desarrollo integral”

En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el 2 de abril, Caridad Ruesta, psicóloga de la UDEP, destaca la importancia de desmitificar el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y fomentar entornos empáticos, inclusivos y respetuosos.

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo se celebra el 2 de abril. Foto: difusión.
El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo se celebra el 2 de abril. Foto: difusión.

La coordinadora del Servicio Psicopedagógico de la UDEP, Caridad Ruesta, afirma que los mitos sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) son barreras para el desarrollo integral y académico de las personas. Agrega que uno de los mitos recurrentes es creer que “todas las personas con TEA son iguales”; sin embargo, se debe comprender que cada persona presenta características, habilidades y necesidades únicas. “Resulta fundamental evitar enfoques generalizados y promover una atención verdaderamente individualizada”, enfatiza.

Otro de los prejuicios, dijo, es creer que las personas con TEA no pueden acceder o desenvolverse en la educación superior. Sin embargo, la especialista aclara que muchos estudiantes con TEA, especialmente aquellos en nivel 1, poseen habilidades cognitivas adecuadas o incluso sobresalientes. “Con los apoyos necesarios, pueden desarrollarse con éxito en la universidad”, afirma y resalta que desmontar este mito abre mayores oportunidades de acceso, permanencia y logro académico.

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Construir entornos

En el ámbito social, la especialista de la UDEP explica que también persisten ideas erróneas, como considerar que las personas con autismo son antisociales o no desean relacionarse. Ruesta precisa que las diferencias se encuentran en la forma de comunicación social, no en la falta de interés por interactuar. “Como señala Simon Baron-Cohen, se trata de una manera distinta de comprender lo social, no de una ausencia de deseo de interacción. Reconocer esto nos ayuda a evitar interpretaciones erróneas y a construir entornos más empáticos y respetuosos”, acota.

Asimismo, Ruesta desmiente la creencia de que las personas con TEA no pueden adaptarse a los cambios. Si bien estos pueden representar un desafío, sí es posible lograr una adecuada adaptación cuando existe anticipación, estructura y acompañamiento. Estas prácticas, además, benefician a toda la comunidad educativa al promover entornos más organizados y previsibles.

Eliminar los prejuicios

La psicóloga Caridad Ruesta subrayó que los prejuicios sobre el TEA no solo afectan la percepción social, sino también la experiencia académica de los estudiantes. “Estas ideas pueden llevar a subestimar o sobreestimar sus capacidades, así como generar estrategias educativas inadecuadas. Esto puede traducirse en dificultades en el rendimiento, así como en mayores niveles de ansiedad o frustración”.

Enfatiza que la falta de comprensión sobre el trastorno puede provocar problemas en la comunicación entre docentes y estudiantes, especialmente cuando las indicaciones no son claras o se producen cambios inesperados en las actividades. “En el plano social, los malentendidos derivados de estos mitos pueden derivar en aislamiento o exclusión, limitando las oportunidades de interacción”.

Cultura inclusiva

La especialista sostiene que se debe promover una cultura inclusiva y de respeto. Sostiene que es clave comprender que el TEA forma parte de la diversidad humana y no define por completo a la persona. “Cada persona posee fortalezas, intereses y necesidades particulares que deben ser reconocidas”.

Asimismo, resalta la importancia de evitar generalizaciones. Concluye que la inclusión no solo implica conocimiento, sino también una actitud basada en la empatía, el respeto y la valoración de la diversidad.

 

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