Sorteo de la Kábala en vivo hoy 24 de marzo de 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
El sorteo del Pozo Buenazo de La Kábala genera expectativa en todo el país por el monto acumulado de más de 1 millón de soles.
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La Kábala 24 de marzo de 2026. | Foto: La Kábala
Este martes 24 de marzo se realiza un nuevo sorteo del Pozo Buenazo de La Kábala, que mantiene en expectativa a todo el país por el premio acumulado de S/1.062.578. En las próximas horas, Intralot revelará la combinación ganadora y los resultados oficiales de la jornada.