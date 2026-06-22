Precio del dólar hoy, lunes 22 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 22 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,360 la compra y S/3,390 la venta.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 22 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,360 la compra y S/3,390 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 22 de junio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
Precio del dólar hoy, lunes 22 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Precio del dólar hoy, 22 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,383, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.