➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 23 de junio, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este martes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
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- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te deparan los astros este 23 de junio? Revisa el horóscopo de este martes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo de este martes 23 de junio?
- Aries: Un cambio drástico te hará pensar que has perdido suelo a nivel laboral. No te dejes llevar por ideas negativas y céntrate en las soluciones. Si actúas de manera estratégica encontrarás las salidas.
- Tauro: Con cifras y fundamentos claros le demostrarás a un superior que comete un error al imponerte métodos para desarrollar tu labor. Luego, y en la práctica, demostrarás que tuviste la razón.
- Géminis: Te preocupa los problemas que atraviesa un familiar. No intentes resolver asuntos que no te competen y trata de mantenerte al margen. En el amor, no retomes vínculos insanos o dependientes.
- Cáncer: Una persona te dará la solución a ese problema que te preocupa, pero es posible que su estrategia no te convenza y descartes su propuesta. Mira más allá de tus razones y confía en su apoyo.
- Leo: Por más que te esfuerzas aún no logras ver el fruto de tu labor. No tires la toalla y espera, es cuestión de tiempo para que veas lo conveniente de ese proyecto. En el amor, no te alejes por orgullo.
- Virgo: A pesar de las trabas y complicaciones, logras la meta que te habías propuesto. Será un día de avance, crecimiento y satisfacción. En el amor, la aproximación de esa persona te llena de emoción.
- Libra: Aunque pretendas ignorar ese problema que se ha presentado, deberás de cancelar lo que tienes agendado para atender el inconveniente y resolver. En el amor, no guardes rencor. Perdona.
- Escorpio: Termina ese tiempo de incertidumbre y poca claridad. Llega una propuesta para retomar actividades que hace mucho no realizas. La oferta es favorable y traerá crecimiento, aprovéchalo.
- Sagitario: Ese dinero que hace mucho prestaste está de retorno justo en el momento que más lo necesitas. En el amor, esa persona dirá todo lo que ha venido guardando. Escúchala y trata de reflexionar.
- Capricornio: Continúan las tensiones con ese compañero de trabajo. Nadie bajará la guardia y la tensión podría aumentar si caes en provocaciones. Evita esta situación y trata de mantener la armonía.
- Acuario: Luego de analizar las posibles soluciones decides apostar por una estrategia más adecuada que te permitirá resolver los problemas laborales que afrontas. Tu entorno y amigos te apoyarán.
- Piscis: Aunque esa propuesta de sociedad te sea atractiva, sientes que no hay honestidad y es esa voz interna la que debes escuchar. En el amor, aléjate de personas que no te ofrecen estabilidad.