HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Temblor en La Libertad: sismo de magnitud 4,1 se sintió en Trujillo, según IGP

El sismo de hoy 16 de febrero se registró a 134 kilómetros al oeste de Trujillo y se produjo a una profundidad de 16 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en La Libertad. Foto: Composición LR
Sismo en La Libertad. Foto: Composición LR

Un sismo de magnitud 4,1 se registró a las 02:19 a. m. a 134 kilómetros al oeste de Trujillo, en la región de La Libertad. El temblor de hoy, 16 de febrero, tuvo una profundidad de 16 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Temblor de magnitud 4,1 sacudió La Libertad. Foto: IGP

Temblor de magnitud 4,1 sacudió La Libertad. Foto: IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este lunes 16 de febrero de 2026 se localizó a 134 kilómetros al oeste de Trujillo en el departamento de La Libertad, con latitud -8.46 y longitud -80.19.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre: Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.

  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa hoy, según IGP

Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa hoy, según IGP

LEER MÁS
Temblor de magnitud 4,2 se sintió en Tacna hoy, según IGP

Temblor de magnitud 4,2 se sintió en Tacna hoy, según IGP

LEER MÁS
Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,1 se sintió en Nasca, según IGP

Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,1 se sintió en Nasca, según IGP

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

LEER MÁS
Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

LEER MÁS
Tragedia en Huacho: cuatro adultos y un menor a bordo de miniván mueren aplastados por tráiler en el km 103 de la Panamericana Norte

Tragedia en Huacho: cuatro adultos y un menor a bordo de miniván mueren aplastados por tráiler en el km 103 de la Panamericana Norte

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en La Libertad: sismo de magnitud 4,1 se sintió en Trujillo, según IGP

José Jerí a horas de que se debata la censura: "Cometí el error de haberme puesto una capucha"

Reynaldo Arenas: “Hay un desgano general por los candidatos. Nadie quiere votar por esa gente”

Sociedad

Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este lunes 16 de febrero, según IGP?

Así luce la nueva vía que conecta Chorrillos y San Juan de Miraflores en menos tiempo: supera los S/2 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí a horas de que se debata la censura: "Cometí el error de haberme puesto una capucha"

Reynaldo Arenas: “Hay un desgano general por los candidatos. Nadie quiere votar por esa gente”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025