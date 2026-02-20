Héctor Valer sí escupió a periodista de Juliaca, aunque lo niega

Héctor Valer, postulante de Somos Perú al Senado por el Distrito Único, sostuvo en dos entrevistas recientes que no escupió al periodista puneño Max Lanza. El hecho fue captado en varios videos el 27 de septiembre de 2025 durante un encuentro de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) en Juliaca.

“Cuando uno escupe en la cara, la primera reacción de cualquier persona es limpiarse la cara, ¿verdad? Y ahí no se limpia la cara. (Periodista: ¿Está diciendo que no lo escupió en realidad?) Así es. Entonces lo que le dije es ‘terruco’", señaló Héctor Valer en entrevista con Epicentro.

Lo dicho por el actual congresista de Somos Perú es falso. PerúCheck analizó los videos del incidente y halló otro momento en el que Valer escupe al periodista. Lanza y otro periodista testigo corroboraron los hechos.

Héctor Valer escupió al menos dos veces al periodista Lanza

PerúCheck revisó los videos del incidente y determinó que el actual congresista de la República escupió al menos en dos ocasiones a Max Lanza durante el enfrentamiento. Conviene precisar que el hecho se produjo después de que varios periodistas rodearan a Valer y este intentara salir del cerco. A continuación, se muestra un video más completo de la gresca.

La primera vez que Valer escupió a Lanza, hecho que no tuvo difusión en los medios, ocurre después de que el periodista lo empuja con el brazo izquierdo (el altercado ya había comenzado y ambos habían tenido roces). De inmediato, se aprecia el movimiento de su boca y se escucha el sonido del escupitajo.

La segunda vez es la que destacó la prensa. Luego de haber sido separado de los periodistas, Valer vuelve a confrontarse con Lanza. Este último le dice “terruqueador, ¿qué vas a hacer?”, e inmediatamente después Valer le escupe, a lo que el periodista responde: “Escupes, escupes. Llama eres”.

Periodista agredido por Valer confirma el hecho

En conversación con PerúCheck, Max Lanza confirmó la agresión por parte de Héctor Valer. “Escupes, le dije, llama te crees. Y él me escupió, ahí yo sentí, yo sentí sus... quizás no fue un escupitajo grueso. De verdad, es muy desagradable hablar de esto, pero yo he sentido sus gotas de saliva”.

Respecto del primer escupitajo, explicó que en varios momentos sintió que el congresista quiso provocarlo. “Yo vi que tenía intenciones. Vi que enjuagaba su boca y juntaba saliva”, dijo el reportero. Sin embargo, señaló que no se percató de esta primera agresión.

En diálogo con Carlos Poma, periodista de El Juliaqueño y testigo de lo ocurrido, se volvió a confirmar el hecho: “En las tomas se ve claramente cómo lo escupe [...] Lo que yo he visto es que lo ha escupido, lo ha intentado agredir físicamente”.

PerúCheck se contactó con Héctor Valer para pedirle sus descargos. Su asesor de prensa respondió y volvió a negar que se haya dado el incidente. Además, señaló: “el propio Lanza lo que dijo es que al acercarse, mi jefe sintió en su rostro pequeñas chispas de saliva. No un escupitajo como tal”.

Cuando se le mostró el video con la evidencia del primer escupitajo, acotó: "Max Lanza nunca habló de dos supuestos escupitajos, solo de uno", pese a que se ve claramente en el video la primera agresión.

El altercado con Lanza

Cuando la reunión de Confemin en Juliaca estaba por concluir, varios periodistas se aproximaron al congresista Valer. Max Lanza, reportero de Radio La Decana de Juliaca, le increpó por sus posturas frente a los puneños que murieron a manos de la Policía Nacional en la matanza del 9 de enero de 2023, en el marco de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

Antes de ello, en una sesión del Parlamento, el congresista exhibió la imagen de la hoz y el martillo junto a las fotografías de las víctimas. Minutos previos había afirmado, al referirse a los manifestantes de Puno, que tenían "la actitud de aquellos que utilizan a las masas y que militan en Sendero Luminoso”.

Al término del encuentro de Confemin, los reporteros rodearon a Valer. En determinado momento, el parlamentario intentó abrirse paso y se encontró con Lanza. Allí se inició el enfrentamiento que culminó en empujones, insultos y dos escupitajos que PerúCheck logró identificar en imágenes que se presentan más adelante. Después de los hechos, Valer presentó una denuncia penal contra el periodista por presuntamente haberlo atacado con su trípode.

Conclusión

PerúCheck examinó los registros audiovisuales del enfrentamiento entre el congresista y candidato al Senado Héctor Valer y el periodista puneño Max Lanza durante un acto de Confemin en septiembre de 2025. Identificó al menos dos instantes en los que el actual postulante por Somos Perú le escupe. Un testigo y el propio afectado confirmaron lo sucedido. En consecuencia, PerúCheck considera falsa la versión de Valer, quien afirma que no escupió al reportero.

Nota elaborada por Piero Solis de PerúCheck.