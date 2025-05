Un posible hackeo a la página oficial de la Municipalidad de Arequipa habría ocurrido en horas de la tarde del 31 de mayo. Según información difundida por el grupo Deface Perú a través de Telegram, los sistemas de la institución habrían sido vulnerados por dicho grupo, en conjunto con Sadclow. Hasta el momento, el municipio no ha emitido un pronunciamiento oficial.

"Arequipa ya no calla. Arequipa ya no confía. Durante años han corrompido cada rincón de esta ciudad: licitaciones a dedo, obras fantasmas y sobrevaloradas, multas borradas sin registro, puestos entregados por favores políticos, presupuestos manipulados sin transparencia y barrios abandonados mientras se reparten el poder. Mientras el pueblo lucha, ustedes roban en silencio. Mientras el ciudadano paga, ustedes negocian impunidad. Esto no es un ataque. Es una advertencia. Este sitio ha sido intervenido por el pueblo. No perdonamos. No olvidamos. Espérennos", se lee en el comunicado difundo por los grupos de telegram.

Información en desarrollo...