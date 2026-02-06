HOYSuscripcion LR Focus

Temblor HOY en Perú, 6 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Revisa los últimos sismos que sacude el Perú este domingo 6 de febrero.
Revisa los últimos sismos que sacude el Perú este domingo 6 de febrero. | Foto: composición LR

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los temblores en Perú no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

Temblor HOY en Perú, 6 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 6 de febrero, según Jhan Sandoval

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 6 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

EsSalud sin respuesta clara ante falta de medicamentos para más de 13 millones de asegurados

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 5 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Vuelos fueron cancelados, por al menos una hora, tras fallas en el sistema de radar del Jorge Chávez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

APP destinó 349 mil soles por franja electoral a Cosmos TV: canal fue fundado por la UCV de César Acuña

Gobierno anuló contrato de asistencia técnica para la construcción de la nueva Carretera Central y Vía Expresa Santa Rosa

