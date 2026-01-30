Nuevo temblor en Ica: sismo de magnitud 5,0 remeció Nasca, según IGP
El movimiento telúrico se registró nuevamente en la noche del viernes 30 de enero. Según el IGP, el epicentro se localizó a 50 km al sur de Marcona, en Nasca, Ica.
Un nuevo sismo de magnitud 5,0 se registró a las 08.19 p. m. a 50 km al sur de Marcona, Nasca en Ica. El temblor del 30 de enero tuvo una profundidad de 20 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X, y una intensidad III-IV Marcona.
Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó cualquier alerta de tsunami tras nuevo temblor registrado en Ica.
Recomendaciones de Indeci ante sismos
- Conserva la calma en todo momento. Evalúa la situación y ayuda a los demás.
- Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la vía de evacuación.
- Si no puedes salir ubícate en la zona de seguridad interna, como a costado de las columnas, muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.
- Evacúa con la mochila de emergencia.
¿Qué debe llevar la mochila de emergencia ante un sismo?
- Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
- Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
- Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
- Abrigo: manta polar y calzado.
- Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
- Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
- Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.
