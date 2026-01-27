HOYSuscripcion LR Focus

Estudiante confronta a José Jerí por deficiencias de Pronabec: "No es hora de estar comiendo chifa"

La urgencia del pedido se debe a que los procesos de admisión en las universidad ya iniciaron y los estudiantes, al desconocer si fueron seleccionados, no pueden gestionar su ingreso u optar por otras alternativas. 

Estudiante confronta a José Jerí por demoras en resultados de Pronabec. Foto: composición LR

Una postulante del programa Beca 18 de Pronabec exhortó al presidente José Jerí que acelere la publicación de los resultados del último proceso, cuyo examen se rindió en noviembre último. La urgencia del pedido se debe a que los procesos de admisión en las universidad ya iniciaron y los estudiantes, al desconocer si fueron seleccionados, no pueden gestionar su ingreso u optar por otras alternativas.

"Me dirijo al Ejecutivo, al presidente José Jerí y a los ministros. Creo que no es hora de estar comiendo chifa, ¿verdad? Es hora de regularizar la realidad educativa nacional. Es hora de asumir responsabilidades y brindar soluciones a este problema. Por favor, pedimos una respuesta clara, rápida y eficaz", expresó la estudiante en diálogo con RPP.

Fallas en el proceso Beca 18

La postulante enumeró la serie de deficiencias que se han presentado durante el último proceso. La primera de ellas es, en un inicio, se indicó que los resultados del examen del 16 de noviembre estarían el 22 de diciembre, para luego postergar la fecha al 15 de enero e incumplirse.

A esto se le suma una incógnita sobre la cantidad de becas para el periodo 2026. "Iban a haber 20 000 becas por un recorte presupuestal. Ahora, dicen que habrá solo 2 000, pero nunca confirmaron ello. No sabemos en qué quedó"

"Hemos ido con el Congreso, con algunos parlamentarios y fuimos a la Comisión de Educación y Juventudes, pero no hubo una respuesta clara. Luego fuimos con el Ministerio de Educación que le pateó la pelota básicamente al Ministerio de Finanzas. Finalmente, hubo una reunión bi ministerial (Minedu y MEF) este 27 de enero, pese a ello no nos han tomado en cuenta. No se está tomando en cuenta nuestras voces", dijo una beneficiaria de Beca 18 que teme perder su beca por la falta de presupuesto anunciada por el Estado.

