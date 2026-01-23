Puno: enseñarán gratuitamente quechua y aymara a estudiantes de secundaria

El quechua y aymara es la lengua materna de varios puneños. Foto: Liubomir Fernández - La República.

El quechua y aymara es la lengua materna de varios puneños. Foto: Liubomir Fernández - La República.

El 90 % de los habitantes de la región Puno, tiene como lengua materna el quechua y aymara. Debido a ese contexto, la Dirección Regional de Cultura de Puno, lanzó un programa de estudio gratuito de ambos idiomas para estudiantes del nivel secundario durante el presente periodo vacacional.

“El propósito es fortalecer nuestra identidad cultural y nuestros idiomas originarios, sobre todo en los jóvenes que tienen mayor aptitud para aprender. Esto porque se está perdiendo poco a poco la práctica de esta lengua, sobre todo en las principales ciudades. Los estudiantes de secundaria están en la edad y en las condiciones más óptimas de fortalecer el orgullo y la identidad en nuestra región”, precisó Edmundo Cordero, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura.

Cordero recordó que, para los jóvenes resulta necesario y trascendental aprender porque las universidades ahora exigen aprender idiomas extranjeros u originarios reconocidos.

Edmundo Cordero recordó beneficios de aprender lenguas originarias. Foto: Liubomir Fernández - La República.

“Hoy se puede sustentar en quechua y aymara. Es más, el Poder Judicial implementó mecanismos para que las audiencias se desarrollen en quechua y aymara. Aprender estos dos idiomas resulta trascendental en el futuro para los jóvenes. Si uno aspira a ser magistrado en zonas como Puno, se necesita formarse en hablar y conocer ambos idiomas”, precisó.