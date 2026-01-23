HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último en Perú y el mundo

Sociedad

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 4,0 remeció Atico, según IGP

El movimiento telúrico se registró en la mañana de este 23 de enero. Según el IGP, el epicentro se localizó a 53 km al oeste de Atico, en Caravelí.

arequipa
arequipa

Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 07:20 a.m. a 53 km al oeste de Atico, en Caravelí, Arequipa. El temblor del 23 de enero, tuvo una profundidad de 32 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Sismo remece Arequipa en horas de la mañana. Foto: IGP

Sismo remece Arequipa en horas de la mañana. Foto: IGP

Recomendaciones de Indeci ante sismos

  • Conserva la calma en todo momento. Evalúa la situación y ayuda a los demás.
  • Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la vía de evacuación.
  • Si no puedes salir ubícate en la zona de seguridad interna, como a costado de las columnas, muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.
  • Evacúa con la mochila de emergencia.

¿Qué debe llevar la mochila de emergencia ante un sismo?

  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Temblor HOY, 23 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 23 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, 22 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, 22 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Temblor HOY, 21 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 21 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

LEER MÁS
Brigadier de Bomberos es acusado de usar su cargo para ingresar a concierto de Bad Bunny: hizo pasar a su pariente uniformada

Brigadier de Bomberos es acusado de usar su cargo para ingresar a concierto de Bad Bunny: hizo pasar a su pariente uniformada

LEER MÁS
El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impidió la entrada al país a más de 1.300 extranjeros en 2025: ¿por qué fueron inadmitidos?

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impidió la entrada al país a más de 1.300 extranjeros en 2025: ¿por qué fueron inadmitidos?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

Sociedad

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Senamhi advierte incremento fuerte de la temperatura y radiación UV en Lima y toda la costa hasta el 25 de enero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025