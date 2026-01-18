HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Explosión de gas en panadería de Trujillo deja tres heridos y daños materiales

El hecho ocurrió durante la madrugada en el distrito de Víctor Larco. Un taxista perdió su herramienta de trabajo y la Policía descartó un atentado con explosivos.

Explosión sucedió de madrugada e hizo pensar sobre un nuevo atentado. Foto: Sergio Verde - La República.
Explosión sucedió de madrugada e hizo pensar sobre un nuevo atentado. Foto: Sergio Verde - La República.

Una explosión de gas industrial ocurrida la madrugada del domingo 18 de enero en Trujillo dejó varios daños materiales y tres heridos. El hecho ocurrió en la panadería El Golf, ubicada en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco.

Según las autoridades, el incidente sucedió pasada las 3 a.m., cuando explotaron varios balones industriales que estaban en el interior del establecimiento. La fuerza del estallido fue tan intensa que destruyó el primer piso del inmueble y también causó daños a un auto que se encontraba estacionado en las inmediaciones.

Los heridos son dos hombres y una mujer, quienes se encontraban dentro del local. Fueron trasladados al centro de salud más cercano para su atención.

Perdió su herramienta de trabajo

Diego Fernández, conductor de taxi por aplicación, contó a La República que, producto de la explosión, perdió su herramienta de trabajo.

"Yo estaba estacionado frente a la panadería cuando fue la explosión. Gracias a Dios, no hay víctimas mortales; solo heridos que fueron atendidos a tiempo. Estaba sin pasajeros. Mi carro ha quedado dañado", dijo el taxista.

Auto de taxista quedó dañado por la explosión. Foto: Sergio Verde - La República.

Auto de taxista quedó dañado por la explosión. Foto: Sergio Verde - La República.

Descartan atentando con explosivos

Al lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía e integrantes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para realizar las diligencias de ley.

Por su parte, integrantes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) de la Policía descartaron que se trate de un atentado con uso de explosivos.

