Temblor en Perú HOY, sábado 25 de octubre de 2025: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor en Perú HOY, sábado 25 de octubre de 2025.
Temblor en Perú HOY, sábado 25 de octubre de 2025. | Foto: Composición LR.

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

Temblor HOY, 24 de octubre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor en Perú HOY, 23 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, miércoles 22 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

Asesinan a chofer de combi y dejan herido a su pasajero en el Callao en pleno estado de emergencia

Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

Feminicidio en el Callao: suboficial de la Marina de Guerra sería autor de asesinato de joven en La Perla

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia publicado en El Peruano

Veneno que salva: científicos peruanos de San Marcos hallan en serpientes nativas potencial tratamiento contra cánceres agresivos

