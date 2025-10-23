HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
Sociedad

Temblor en Perú HOY, 23 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor HOY, jueves 23 de octubre de 2025, según IGP.
Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

Temblor de HOY, jueves 23 de octubre en Perú: últimas noticias EN VIVO

01:18
23/10/2025

Se registró un temblor de magnitud 3,6 en Arequipa HOY, 23 de octubre, según IGP

A las 00:46 a.m. de este jueves 23 de octubre, la ciudad de Arequipa registró un sismo de magnitud 3,6. El epicentro se dio a 39 km al sur de Arequipa, Arequipa, con una profundidad de 29 kilómetros, según el Centro Sismológico Nacional.

