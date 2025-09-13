Temblor en Perú HOY, sábado 13 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

Temblor de HOY, sábado 13 de septiembre en Perú: últimas noticias EN VIVO 07:22 Último temblor en Perú: ¿de cuánto fue y dónde ocurrió? Un temblor de magnitud 4,9 se registró el viernes 12 de septiembre a las 10.57 p. m., en Curimaná, provincia Padre Abad, región Ucayali. 07:20 ¿Por qué Perú es considerado zona sísmica? Perú está considerado como zona sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por la constante actividad de las placas tectónicas que se mueven y provocan terremotos de gran magnitud. Los movimientos telúricos en nuestro país son causados por la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana.