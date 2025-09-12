HOYSuscripcion LR Focus

Temblor en Perú HOY, viernes 12 de septiembre de 2025: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

Último sismo en Perú: Ucayali registró movimiento telúrico

23:08
12/9/2025

Último sismo en Perú: Ucayali registró movimiento telúrico

A las 22:57 p.m. de este viernes 12 de setiembre, la ciudad de Ucayali registró un sismo de magnitud 4,9. El epicentro se dio a 78 km al noreste de Curimana, Padre Abad, con una profundidad de 144 kilómetros, según el Centro Sismológico Nacional.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico.

